Son Dakika

Ankara Büyükşehir, Kahramanmaraş'ta 25 bin 242 kişiye fide dağıttı

YAŞAM 08.05.2023, 09:09
Ankara Büyükşehir, Kahramanmaraş'ta 25 bin 242 kişiye fide dağıttı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından, çiftçilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’ta 25 bin 242 kişiye Maraş biberi ve domates fidesi dağıtımı yapıldı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA)-  Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından kentte arama kurtarmadan hijyen, gıda gibi birçok konuda vatandaşlara destek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi üreticilere yönelik silaj, sıvı gübre ve sebze fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

Dağıtım programıyla ilgili Kahramanmaraş’ta bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı ve Kahramanmaraş Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Mustafa Ünsal ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün belediye olarak Kahramanmaraş’ta yaptıkları hizmetler hakkında bilgi verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş’a geldiklerini dile getiren Başkan Ünsal, "Arama kurtarma ekiplerimiz Kahramanmaraş'ta 309 insanımızı canlı olarak kurtardı. Koordinasyon merkezimiz içerisinde Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin birimi, daha çok su arızalarını, kanal arızalarını sağlıklı içme suyuna kavuşabilme için Kahramanmaraş halkının epeyce bir çalışma yaptı. 7 bin 500 metreye yakın karar hattını döşedik. Su hattını isale hattını ve onarımını yaptık. Yine Fen İşleri Daire Başkanlığımızın ekipleri yaklaşık 28 araçla Kahramanmaraş Valiliği'ne destek verdi. Bu araçlarımızla enkaz kaldırma çalışmalarında görev yaptı. Yine sağlık çalışmalarımız var, ilaçlama çalışmalarımız yaklaşık 3 bin 500 lokasyonda ilaçlama işleri yaptı. Özellikle arama kurtarma sonrasında cenazelerden kaynaklanan kokuları ve mikroorganizmaların üremesine engel olmak amaçlı ilaçlamalar yaptılar. Hem yüksek düz hem Rodens olarak bu ilaçlamalarda malzeme kullandık. Ve halen de o ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yapmış olduğumuz sosyal yardımlara gelince bugün itibariyle 12 bin 540 çadır dağıttık. 22 bin 887 gıda kolisi dağıttık. 14 bin 779 hijyen paketi ve 1 milyon 500 bin litrenin üzerinde de içme suyu dağıttık. Halk Ekmek Fabrikamız günlük 6 bin 500 ekmek üretiyor. Ramazan'da değişik iftar çadırlarına ekmek verdik. Duş ve çamaşırhane hizmetlerimiz var. Bunları köylere, mahallelere, kırsal alanlara gönderdik” diye konuştu.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilerin bölgeyi terk etmemeleri için çalışmalara başladıklarının altını çizen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün de konuşmasında şunları kaydetti:

“Hayvancılıkla uğraşan Kahramanmaraşlı vatandaşlarımız bulundukları mevkilerini terk etmediler. Kahramanmaraş’ta çok ciddi bir sermaye, bir hayvan varlığı var. Öncelikli olarak kadın üreticilerimiz ve küçük işletmelere silajlarımızı dağıttık. Hızlı bir şekilde buradaki vatandaşlarımıza, hayvanları ilk etapta yaşayabilir konumda tutabilmek adına 387 ton silajımızı hızlı bir şekilde buraya sevk edildi. Böylece hayvanların belirli bir süre daha canlı kalmalarını sağlattırmak istedik. Yem bayilerinde, gübre bayilerinde sıkıntı olunca bunların ulaşmasında yani parası olsa bile alamayacak konumda olduğu için biz hızlı bir şekilde yem tedarikini de sağladık. Üreticilerimize yemleri ulaştırdık. Arkasından hayvan yetiştiricileri yapmış olduğumuz bu desteğin dışındaki toplam 3 bin 747 üreticimize yem desteği sağlamış olduk. Ziraat Odası Başkanlarımızdan hızlı bir temas sağladık. Her ilçedeki ÇKS kayıtlı üreticilerimizin listelerini hızlı bir şekilde topladık. Bunları bilgisayar sistemini attık. Cep telefonlarını aldık ve hepsini her ilçede bulunan kişilere cep telefonu mesajlarıyla ulaşarak hak sahiplerini tespit ettik. Dağıtım programımızı onlara ilettik. Ve 4 yüz 26 bin litre gübreyi bitkisel üretim yapan üreticilerimizi hızlı bir şekilde ulaştırdık. Akabinde fide üretimiyle alakalı olarak fideyle alıp üretim yapmak isteyen ya da evinin bahçesinde kendi ihtiyacını karşılamak isteyen üreticilerimize, köyde yaşayan köylü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ettik. Bizi her türlü yardımı yaptılar. Şu anda 2 gündür 4 ilçeyi bitirdik, diğer ilçelerimizi de 4 gün içerisinde bitireceğiz. Kahramanmaraşlı üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu domates ve Maraş biberi fidelerini ücretsiz olarak sağlıyoruz”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 70
2. Fenerbahçe 31 68
3. Beşiktaş 32 68
4. A.Demirspor 31 60
5. Başakşehir 30 51
6. Kayserispor 32 49
7. Konyaspor 32 46
8. Trabzonspor 30 45
9. Karagümrük 31 44
10. Alanyaspor 32 38
11. Sivasspor 32 37
12. Antalyaspor 31 36
13. Ankaragücü 30 35
14. İstanbulspor 31 35
15. Kasımpaşa 31 34
16. Giresunspor 31 28
17. Ümraniye 31 26
18. Gaziantep FK 31 25
19. Hatayspor 31 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 34 75
2. Rizespor 34 66
3. Sakaryaspor 35 62
4. Pendikspor 34 61
5. Eyüpspor 34 59
6. Bodrumspor 34 58
7. Göztepe 34 58
8. Bandırmaspor 34 54
9. Keçiörengücü 34 53
10. Manisa FK 34 53
11. Boluspor 34 49
12. Tuzlaspor 34 38
13. Altay 35 37
14. Gençlerbirliği 34 34
15. Altınordu 34 34
16. Erzurumspor 34 33
17. Adanaspor 34 25
18. Denizlispor 34 17
19. Yeni Malatyaspor 34 16
Takımlar O P
1. M.City 34 82
2. Arsenal 35 81
3. Newcastle 34 65
4. M. United 34 63
5. Liverpool 35 62
6. Tottenham 35 57
7. Brighton 32 55
8. Aston Villa 35 54
9. Brentford 35 50
10. Fulham 34 45
11. Chelsea 34 42
12. Crystal Palace 35 40
13. Wolves 35 40
14. Bournemouth 35 39
15. West Ham United 35 37
16. Leicester City 34 30
17. Leeds United 35 30
18. Nottingham Forest 34 30
19. Everton 34 29
20. Southampton 34 24
Takımlar O P
1. Barcelona 33 82
2. Atletico Madrid 33 69
3. Real Madrid 33 68
4. Real Sociedad 33 61
5. Villarreal 33 54
6. Real Betis 33 52
7. Girona 33 47
8. Athletic Bilbao 33 47
9. Rayo Vallecano 33 46
10. Osasuna 33 44
11. Sevilla 33 44
12. Mallorca 33 41
13. Celta Vigo 33 39
14. Almeria 33 36
15. Cadiz 33 35
16. Real Valladolid 33 35
17. Valencia 33 34
18. Getafe 33 34
19. Espanyol 33 31
20. Elche 33 16