Ankara Büyükşehir'den 'fitre' kampanyası

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayı dolayısıyla başlattığı “Fitre Ver” ve “Fidye Ver” kampanyası devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda Ramazan Bayramı öncesinde hayırseverlere çağrıda bulunarak “Sevgili Ailem, Gelin Ankara’da bayramı hep birlikte yaşayalım. ‘Fitre ver’ ve ‘Fidye ver’ kampanyamız için son iki gün… Sizleri dayanışmaya davet ediyorum” dedi.

İhtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla başlattığı “Fitre Ver” ve “Fidye Ver” kampanyası “fitrever.ankara.bel.tr” adresi üzerinden devam ediyor.

Ramazan Bayramı öncesi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımda kampanyanın devam ettiğini hatırlatan Yavaş, hayırseverleri kampanyaya destek olmaya çağırdı

Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda Ramazan Bayramı öncesinde hayırseverlere seslenerek, “Sevgili ailem, Mübarek Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’ya en çok yakışan duygu elbette birlik, beraberlik ve dayanışmadır. Bu bayramı Ankara halkıyla hep birlikte yaşamak, ihtiyaç sahibi ailelerimize ve onların çocuklarına da sevinç yaşatmak için hepinizi ‘fitre ver’ ve ‘fidye ver’ kampanyamızın son iki gününe davet ediyorum. Verilecek her destek anne ve babalara umut, çocuklara mutluluk, sofralara bereket olacaktır. Şimdiden mübarek Ramazan Bayramınızı kutluyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

BAYRAM RUHUNU YAŞATAN DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Fitre ve fidyelerin ihtiyaç sahiplerine eşit olarak dağıtılabilmesi amacıyla tek seferde 5 işlemin yapılabildiği sistemde 30 günlük fidye yardım seçeneği de bulunuyor.

Şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda yardım rakam ve tutarları da “fitrever.ankara.bel.tr” adresi üzerinden paylaşılıyor.

Türkiye’nin 81 ilinden bağışta bulunan hayırseverler, bayram ruhunu yaşatan dayanışma örneğiyle bugüne kadar 82 bin 105 adet fitre/fidye yardımı ile toplam 11 milyon TL’yi aşan destekte bulundu.