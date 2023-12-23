Ankara Büyükşehir'den afet eğitim semineri

Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ve AKUT iş birliği ile Polatlı Namık Kemal Ortaokulu’nda “Afet Farkındalık Eğitim Semineri” düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşanan afetlerin olası etkilerine karşı hazırlıklı olmak ve toplum güvenliğini artırmak amacıyla afetlere karşı bilinçlendirme konusunda çalışmalarına devam ediyor.

18 BİN 270 ÖĞRENCİ AFET FARKINDALIK EĞİTİM SEMİNERİNE KATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet işleri Daire Başkanlığı ve AKUT iş birliği ile Polatlı Namık Kemal Ortaokulu’nda “Afet Farkındalık Eğitim Semineri” düzenlendi.

Eğitimde; temel bilgi ve kavramlar, afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk anlar ve temel ilk yardım bilgisi ayrıntılı olarak anlatıldı.

Ankara’da ilçe bazında 42 okulda gerçekleşen eğitime, Polatlı genelinde 5 bin öğrenci katılırken, orta ve lise düzeyinde ise toplam 18 bin 270 öğrenci katıldı.