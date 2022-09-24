Ankara Büyükşehir'de 'hareketli hafta'

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Türkiye Delegasyonunun destekleriyle tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutladı.ANKARA (İGFA) - Otomobilsiz Pazar etkinliğiyle başlayan hafta Batıkent’teki Bisiklet Kampüsü’nde ‘Benim Tercihim Bisiklet’ konulu söyleşi ve ‘Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Nedir?’ konulu panel ile devam etti. Ayrıca, Eryaman Bisiklet Yolu’nda elektrikli bisiklet sürüşü gerçekleştirilirken, Bisiklet Kampüsü Mehmet Akif İnan İlkokulu’ndan gelen 26 öğrencinin katıldığı ‘Bisiklet Oyunları ve Oryantiring’ etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Ankara, Avrupa Türkiye Delegasyonunun destekleriyle tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

Otomobilsiz Pazar etkinliği kapsamında Bahçelievler 7. Cadde’nin trafiğe kapatılması ve Ceza konseri ile başlayan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri, Batıkent’teki Bisiklet Kampüsü’nde ‘Benim Tercihim Bisiklet’ konulu söyleşi ve ‘Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Nedir?’ konulu panel ile devam etti. ‘Çeşitlendir ve Devam Et’ sloganıyla gerçekleşen kutlamalar kapsamında Eryaman Bisiklet Yolu’nda elektrikli bisiklet sürüşü gerçekleştirilirken, yine Bisiklet Kampüsü’nde Mehmet Akif İnan İlkokulu’ndan gelen 26 öğrenci ‘Bisiklet Oyunları ve Oryantiring’ etkinliğine katıldı.

HEM TEORİK HEM UYGULAMALI BİSİKLET EĞİTİMİ

Sağlıklı ve Aktif Yaşam Koçu Melih Şentürk Bisiklet Kampüsü’nde 20 kadına ‘Benim Tercihim Bisiklet’ konulu seminer verdi. Seminere, Yeni Batı Mahallesi ve Kardelen Mahallesi Muhtarları ile semt sakinleri de katıldı.

Düzenlenen seminerde sağlıklı beslenme, sporun hayatımızdaki önemi ve bisiklet kullanımının faydaları ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Seminerin ardından Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi Başkan Yardımcısı Meltem Alkaş Görür tarafından kadın gönüllülere Bisiklet Kampüsü’nde “kadın sürüş eğitimi” düzenlendi.

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi Başkan Yardımcısı Meltem Alkaş Görür, “Öncelikle biz kadınların sokağa çıkmasından yanayız. Bisiklet eğitimi her yaş için önemli. ABB’nin yaptığı bisiklet farkındalık çalışmalarına büyük bir zevkle katılıyoruz. Burada bisiklet öğrenmek isteyen kadınlara bisiklet kullanımı ile ilgili eğitim veriyoruz” dedi.

Sağlıklı ve Aktif Yaşam Koçu Melih Şentürk, “Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlıklı yaşam ve bisiklet kullanma tekniklerine yönelik seminer düzenledik. Eğitim bisiklete ilgi duyan herkese açık” derken, etkinliğe katılan kadın katılımcılar düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Hülya Özçelik: “Bisikletten, düşme korkusu nedeniyle uzak kaldım. Şimdi çok heves ettim. Bisiklet öğrenme eğitimi bizim için çok güzel bir imkân oldu. Bisiklet öğreneceğim için çok heyecanlıyım.”

-Hatice Cenit: “Heyecanlıyım. Bisiklet kullanmayı çok seviyorum. Uzun yıllardır bisiklet kullanmıyorum. Unutmuştum, yeniden hatırlamak ve kullanmak için bu fırsatı değerlendirdim.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL HAREKETLİLİK NEDİR KONULU PANEL DÜZENLENDİ

Ankara Kent Konseyi Kabul Salonu ise Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı Ulaşım Uzmanı Mehmet Gökhan Menteş tarafından gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Nedir?” konulu panele ev sahipliği yaptı.

‘Avrupa Hareketlilik Haftası’nın Avrupa ülkelerinde çeşitli etkinliklerle kutlandığını, son yıllarda ise Türkiye’de etkili aktiviteler düzenlendiğini belirten Menteş, şu bilgileri verdi:

“Avrupa Hareketlilik Haftası her yıl Avrupa’da ve yüzlerce şehirde kutlanıyor. Amaç sürdürülebilir kent yaşamı için ulaşım hususunda yapılabilecekleri bir anlamda kamuya malum hâle getirmek ve farkındalığı artırmak. Bugünkü sunumda özellikle Avrupa Hareketlilik Haftası’nın hangi amaçlara yönelik olduğunu ve kapsamını kısaca özetledik. Arkasından Ankara'da başlatılmış olan sürdürülebilir kentsel ulaşım planı çalışması hakkında paylaşım yaptık.”

ELEKTRİKLİ BİSİKLETLER MAVİ YOLLARDA

‘Çeşitlendir ve Devam Et’ sloganıyla 7.5 kilometrelik Eryaman Bisiklet Yolu’nda 2023 yılının ilk çeyreğinde kullanılması planlanan elektrikli bisikletlerle test sürüşü gerçekleştirildi.

EGO Genel Müdürlüğü Bisiklet Kampüs Şefi İsa Coşkun, “Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bugün Eryaman Bisiklet Yolu’nda bisiklet sürüş etkinliği gerçekleştirdik. Buradaki etkinliğimizi elektrikli bisikletlerimizle yaptık. Burada kullandığımız bisikletler 2023 yılının ilk çeyreğinde tüm Ankaralılar tarafından kullanılacak bisikletler. Test bisikletlerimizin üzerinde çalışmalarımız devam ediyor” derken,