Ankara Beysukent Rotary’den kitap bağışı

Ankara Beysukent Rotary Kulübü eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için yeni bir projeye daha imza attı.ANKARA (İGFA) - Rotary 2430. Bölge Fedarasyonu tarafından bölge projesi olarak belirlenen Bir Okulumuz Var adlı proje, Ankara Beysukent Rotary Kulübü tarafından Elmadağ’da gerçekleştirildi.

Üçevler Aytekin Keser İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret eden Rotaryenler proje kapsamında toplamış oldukları kitapların teslimini yaptı.

Sadece kitap teslimiyle sınırlı kalmayan projede aynı okulda bulunan anaokulu için oyuncak ve eğitim setleri; laboratuvar için ise deney malzemeleri ile fen bilgisi dersi ekipmanları ve bilim setini teslim edildi.

Proje kapsamında okula bağışlanan tüm materyallerin teslimi sırasında açıklama yapan Ankara Beysukent Rotary Kulübü Başkanı Müge Arslan, Rotary’nin eğitime yönelik çalışmalarına dikkat çekti.

Türk Rotary’sinin eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için mücadele etmeye devam edeceğini söyleyen Başkan Müge Arslan, "Öğrencilerimizin güle güle öğrenmesini diliyoruz” dedi.