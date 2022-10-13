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Ankara Beysukent Rotary Kulubü'nde hayaller 'engel' tanımadı

YAŞAM 13.10.2022, 14:51
Ankara Beysukent Rotary Kulubü'nde hayaller 'engel' tanımadı

Ankara Beysukent Rotary Kulübü, engelli bireylerle bir araya gelerek güzel bir projeye daha imza attı.ANKARA (İGFA) - Ankara'da Mogan Gölü'nde işitme, görme ve bedensel engelli yaklaşık 60 katılımcıyla birlikte 'Hayaller Engel Tanımaz' projesi gerçekleştirildi.

Beysukent Rotary Kulübü'nün organizasyonluğundaki etkinlik kahvaltı ile başladı.

Proje faaliyeti tekne gezisi ve düzenlenen yarışmaların yanı sıra çeşitli etkinlikler, dans ve müzik ile devam etti.

Rotary’nin topluma hizmetlerinin güzel bir yansıması olan etkinlikte en güzel sessizlik, en güzel en eğlenceli ve en keyifli hali ile yaşandı.

Proje ile ilgili bilgi veren Beysukent Rotary Kulübü Müge Arslan, etkinlikten aldıkları keyfe dikkat çekti. Farkındalık yaşadıkları gibi farkındalıkta oluşturduklarını dile getiren Başkan Arslan, “Biz, görme, işitme ve bedensel engelli katılımcı dostlarımız ile ortak paydada buluşarak engel tanımaz bir Pazar günü geçirerek, 'Hayaller Engel Tanımaz' dedik.  Hayalimizi  paylaşan, iyi ki buradaydık dememize katkıları büyük olan; tüm dostlarımıza, Hadi Derneği ve İşitme Engelliler Derneği’ne gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

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