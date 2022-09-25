Ankara Beysukent Rotary'den 'ilkyardım' farkındalığı
Ankara Beysukent Rotary Kulübü, ilkyardım bilincinin gelişmesi için başlattığı proje kapsamında katılımcılara ilk yardım eğitimi verdi.ANKARA (İGFA) - Ankara'da Türkiye Acil Tıp Derneği'nde “Adım Adım İlkyardım” projesi kapsamında "Bebeklerde İlkyardım, Çocuklarda İlkyardım ve Erişkinlerde İlkyardım" eğitimleri verildi.
Ankara Beysukent Rotary Kulübü'nün başlattığı proje kapsamında Uzm. Dr. Volkan Arslan, farkındalık eğitimlerini iki farklı oturumda gerçekleştirdi.
Beysukent Rotary Başkanı Müge Arslan, eğitimlerde kazanılan becerilerin başkalarının hayatını kurtarmak için önemine dikkat çekti.
Proje sayesinde onlarca insana aynı becerileri kazandırabilmeyi umduklarını belirten Başkan Arslan, farkındalık eğitimlerinden elde ettikleri geliri ise hastanede yatarak tedavi gören çocuklara tablet alımında kullanacaklarını kaydetti.
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