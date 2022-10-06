Ankara Anıttepe Rotaract Kulübü 'yeşili fark et'tirdi

Ankara Anıttepe Rotaract Kulübü, Serebral Palsli Çocuklar Derneği (SERÇEV) ile birlikte farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Anıttepe Rotaract Kulübü "Yeşili Fark Et" diyerek geniş katılımlı bir sosyal medya farkındalığına imza attı.

Serebral Palsli Çocuklar Derneği(SERÇEV) tarafından yıllardır 6 Ekim tarihinde gerçekleştirilen farkındalık projesine Rotaract kulüpleri de destek verdi. Birçok kurum ve kuruluştan tarafından da desteklenen bu projede Serebral Palsi’ne dikkat çekildi.

Türkiye’de bulunan birçok Rotary ve Rotaract Kulübü tarafından da destek verilen projede birçok insan yeşil kıyafetli fotoğraflarıyla paylaşım yaparak farkındalık oluşturdu.

Ankara Anıttepe Rotaract Kulübü Başkanı Z .Cansu Taşanlar, sosyal medyanın gücüne dikkat çekti. Bu proje ile bir anda binlerce kişiye ulaştıklarını söyleyen Başkan Taşanlar, Rotary’nin 7 odak alanından birinin de hastalıkların tedavisi ve önlenmesi olduğunu ve bu alanda yürütülen her türlü çalışmaya ellerinden geldiğince destek olacaklarını kaydetti.