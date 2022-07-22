Ankapark kapılarını vatandaşlara açıyor

801 milyon dolara yapılan ve 3 yıl süren hukuki sürecin ardından 18 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK’ın mevcut durumunu basın mensuplarının ardından vatandaşlar da görebilecek.

ANKARA (İGFA) - ANKAPARK’ın 3 yıllık hukuk mücadelesi sonucu mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilmesi sonrasında tema parkın kapıları ilk kez vatandaşlara açılıyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “ANKAPARK’ın geleceğine vatandaşlar karar verecek” açıklamasının ardından tema parkta, 23-24 Temmuz 2022 tarihlerinden itibaren her hafta cumartesi ve pazar günleri ücretsiz ring seferleri yapılacak. 11.00-16.00 saatleri arasında ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğü’nden kalkacak olan otobüsler, parkın içerisinde 20 dakikalık ring turları düzenleyecek.

Ring seferlerine çıkacak olan otobüsler, her yarım saatte bir Gazi Mahallesi (Küme Evleri) ANFA Güvenlik Apt. No:175/1 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğü binasından hareket edecek.