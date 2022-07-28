Ankapark için bilgilendirme sayfası kuruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda ANKAPARK’ın mahkeme kararıyla ABB’ye devredilmesinin ardından hukuki süreç başta olmak üzere tema park için yapılan tüm harcamaları kalem kalem anlatan bilgilendirme sayfası oluşturdu.

ANKARA (İGFA) - Vatandaşlar ABB’nin resmi internet sayfasındaki ‘https://www.ankara.bel.tr/duyurular/ankapark-sureci-hakkinda-kapsamli-bilgilendirme-186’ adresi üzerinden ANKAPARK hakkında detaylı bilgiye ulaşabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sürdürdüğü 3 yıllık hukuki mücadelenin ardından mahkeme kararıyla devraldığı 801 milyon dolara mal olan ANKAPARK ile ilgili vatandaşları bilgilendirmek amacıyla resmi internet adresi olan “ankara.bel.tr”de ‘bilgilendirme sayfası’ açtı.

ABB şeffaflık ilkesi doğrultusunda ANKAPARK ile ilgili tüm hukuki süreç başta olmak üzere yapılan harcamalar hakkında detaylı bilgileri tek tek paylaştı.

801 MİLYON DOLARA MAL OLAN TEMA PARK

Tüm uzmanların karşı çıkmasına ve ‘işletilemez’ uyarılarına rağmen yapılan Tema Parkın 801 milyon dolara (güncel değeri 14 milyar TL) mal olduğunun paylaşıldığı bilgilendirme sayfasında, ihale sürecinden işletmeci firmanın yükümlülüklerini yerine getirmediğine kadar birçok bilgiye yer verildi.

‘https://www.ankara.bel.tr/duyurular/ankapark-sureci-hakkinda-kapsamli-bilgilendirme-186’ linkinden ulaşılabilecek sayfada ANKAPARK Almanak başlığıyla kalem kalem yapılan harcamalar görselleriyle birlikte anlatıldı.

HIRSIZLIK VAKALARINDAN SUÇ DUYURULARINA

ANKAPARK’ın ABB’ye devir sürecinin tüm detaylarıyla ve belgeleriyle gösterildiği sayfada park için yapılan 58 ihalede sorumlular hakkında yapılan suç duyurusundan yaşanan hırsızlık olaylarına kadar tüm bilgilendirmelere de yer verildi.

Tespit çalışmalarının devam ettiği Tema Park için yapılan harcamalarla oluşan kamu zararına dikkat çekilen bilgilendirme sayfasında; ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı sunumdaki mevcut durumun ve tüm sürecin özetlendiği link de paylaşılırken, vatandaşların ayrıca ANKAPARK’ın geleceğine karar vermesi için ‘forms.ankara.bel.tr/ankapark’ adresi üzerinden anket çalışmasının açıldığı bilgisi hatırlatıldı.