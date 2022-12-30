Anıttepe Rotaract Kulübü'nden gitar resitali

Ankara Anıttepe Rotaract Kulübü üyesi Onur Öztürk tarafından geliri toplum yararına bir projede kullanılmak üzere gitar resitali gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Baroktan günümüze adlı bu klasik gitar etkinliği 29 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de, Ankara Sanat Tiyatrosu Bilkent Sahne’de gerçekleşti.

Kulübün üyesi olan ve İsviçre'de eğitim hayatına devam eden 2000 doğumlu genç gitarist Onur Öztürk, Barok dönemden günümüze kadar bestelenen seçkin eserleri seslendirdi. Yine kulübün üyelerinden tiyatro sanatçısı Murat Can Çobanoğlu’ da anlatımı ile sahnede yer aldı.

Etkinlik boyunca dönemler ve müzik hakkında kısa bilgilendirmeler sayesinde katılımcılar hem eğitici hem de bilinçlendirici bir etkinlik geçirdi. Kendini dinlemeden klasik müziğin derinliğine, klasik müziğin derinliğinden çağdaş bir kaos hikayesine tanıklık edildi. Resitalde interaktif ve yenilikçi tarzla seyirciye sadece müzik ile değil duygu ve hislerle de yapılan bir dokunuş yapıldı.

Ankaralı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe ait tüm gelirin ise Ankara Anıttepe Rotaract Kulübü’nün yaklaşık 10 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirdiği Balon Perileri adlı projeye aktarılacağı öğrenildi. PEKİ BALON PERİLERİ PROJESİ NEDİR? Kulüp üyeleri gerekli izinler alındıktan sonra belirlenen ilkokulları ziyaret edip çocuklarla vakit geçiriyor ve bu esnada onlara ne alınsa mutlu olurlardı diye sorarak hayallerindeki hediyeleri öğreniyor. Daha sonrası çeşitli gelir getirici etkinlikler ve sponsorluklar aracılığıyla hediyeler temin ediliyor ve 23 Nisan haftası çocuklar hediyelerine kavuşuyor. Hediyenin alınmasına vesile olan her bir kişi veya kurum adına bu esnada gökyüzüne bir adet balon bırakılıyor ve gökyüzü bir anda balonlarla kaplanıyor. Böylece insanlar bir çocuğun “Balon Perisi” olmuş oluyor. Proje hakkında açıklamalarda bulunan kulüp yetkileri amaçlarının çocukların hayallerini gerçekleştirmek olduğunu söylediler. Projenin her yıl 23 Nisan haftasında yapılmasını ise Atatürk’ün bu günü çocuklara armağan etmesi sebebiyle olduğunu hediyelerin aslında çocuklara Atatürk’ün hediyesi olduğunu söylediklerini belirttiler. Böylelikle hem çocuklara Atatürk sevgisini işlerken hem de onların yüzlerindeki gülümsemeye vesile oldukları söyleyen kulüp yetkilileri etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini sonlandırdılar.

