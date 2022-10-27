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'Anılarla Atatürk' yurt dışı turnesine çıkıyor
YAŞAM 27.10.2022, 13:32
Milli Mücadele’nin en büyük kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğundan öldüğü güne kadar ipuçları veren “Anılarla Atatürk” isimli tiyatro oyunu yurtdışı turnesine çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçek kişiliğinden ipuçları veren “Anılarla Atatürk” isimli tiyatro oyunu, yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor.
Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun Meddah formuyla Atatürk’ün çocukluğundan gözlerini yumduğu güne kadar birçok anısına ışık tutan oyun 13 Kasım’da İsviçre’nin Zürih şehrinde sahnelenecek.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı kapsamında gurbetçi seyircilerle buluşacak eser, Ulu Önder’e dair 42 anının canlandırılmasıyla izleyenleri geçmişe götürüyor.
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