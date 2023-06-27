Anıl Çakır’dan BES Keşan Şubesi’ne ziyaret

Bir süre önce CHP Keşan İlçe Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Anıl Çakır 24 Haziran Cumartesi günü Birleşik Emekliler Sendikası (BES) Keşan Şubesi’ni ziyaret etti.ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Bir süre önce CHP Keşan İlçe Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Anıl Çakır 24 Haziran Cumartesi günü Birleşik Emekliler Sendikası (BES) Keşan Şubesi’ni ziyaret etti.

Ziyaretinde BES Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Burhanettin Özkaynak, BES Keşan Şube Başkanı Şaban Akan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Çakır, emeklilerin durumları ile ilgili görüş alışverişinde bulunarak, “Emeklimiz zor şartlar altında bulunuyor. Umarım emeklilerimiz ileride daha iyi şartlara kavuşur” Dedi.

Özkaynak ve Akan, Çakır’a ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, kendisine ilçe başkanlığı seçimlerinde başarılar diledi.