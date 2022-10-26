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ANGİKAD'dan 'pembe atkı' farkındalığı

YAŞAM 26.10.2022, 09:28
ANGİKAD'dan 'pembe atkı' farkındalığı

Ankara'da ANGİKAD'ın düzenlediği meme kanserinde farkındalık semineri Polatlı Kent Konseyi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. ANGİKAD'ın her yıl düzenlediği farkındalık etkinliğinde bu kez pembe kurdele yerine pembe atkılar dağıtıldı.ANKARA  (İGFA) -  Polatlı Kent Konseyi Konferans Salonu’nda Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD), Polatlı Belediyesi, Polatlı Ticaret Odası ve KORU Hastanesi ortaklığında düzenlenen seminerde katılımcılara, Koru Hastanesi Genel Cerrahı Doç. Dr. Vahit Onur Gül tarafından meme kanserinde erken teşhisin önemi ve erken teşhis yöntemleri gibi konular hakkında bilgi verildi.

‘Kanserden Korkma Geç Kalmaktan Kork’ parolasıyla düzenlenen anlamlı seminere; ANGİKAD Başkanı Hande Öztürk, Ankara Girişimci İş Kadınları Derneği Yönetiminden Gözde Diker, Rukiye Göçer, Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Tekeli, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeleri Serpil Öztürk, Canan Türker, Seda Aşıbol, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın eşi Şaduman Yıldızkaya, Koru Hastanesi Genel Cerrahı Doç. Dr. Vahit Onur Gül ile hastane doktorları ve Polatlı ilçesi kadınları katıldı.

Polatlı Ticaret Odası Meclis üyesi ve Aynı zamanda Ankara Girişimci İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Dr. Rukiye Göçer’in sunumu ile başlayan seminer yaklaşık iki saat sürdü. Seminerde katılımcılar konu hakkında Koru Hastanesi Genel Cerrahı Doç. Dr. Vahit Onur Gül’e sorular yönelterek cevaplarını aldılar ve seminerden bilgilenerek ayrıldılar.

“26 EKİM” PEMBE KURDELE TAKMA GÜNÜ

ANKİGAD Ankara Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Hande Öztürk, ANGİKAD'ın kadınların iş dünyası başta olmak üzere her platformda statülerini sağlamlaştırmak, ülke ekonomisine katkılarını arttırmak ve girişimci kadınlara destek olma amacıyla 2007 yılında kurulduğuna dikkati çekerek, kadına her platformda katkı sağladıklarını söyledi.

Bir kadın derneği olarak konunun önemini vurgulamak adına her yıl Ekim ayında meme kanseri farkındalığını arttıracak etkinlikler yaptıklarını anımsatan Başkan Öztürk, çağın hastalığı olarak tanımlanan ve oldukça zorlu bir tedavi süreci olan hastalığın dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de en çok görülen ve yaşam kaybına neden olan kanser türü olduğunu kaydetti. Her yıl düzenli olarak kontrollerimizi yaptırmamız ve diğer zamanlarda da kendi kendimizi basit olarak muayene etmeyi öğrenilmesi gerektiğini söyleyen Öztürk, bu yıl kurdele yerine pembe atkı ile farkındalık sağlamak istediklerini kaydetti. Amaçlarının daha çok akılda kalmak olduğunu belirten Öztürk, "Atkılarımızı her taktığınızda, “kanserden korkma geç kalmaktan kork” sloganı aklınıza gelsin.  Bu seminerde bizlere tüm olanaklarını Seferber eden, Polatlı ticaret odasına, Polatlı kent konseyine, Polatlı belediyesine teşekkür ediyorum. Eğitim seminerine destek veren herkese teşekkürler, katılımınız bizi çok onurlandırdı. Sağlıkla kalınız” dedi.

Etkinlikte Koru Hastanesi Genel Cerrahı Doç. Dr. Vahit Onur Gül tarafından meme kanserinde erken teşhisin önemi ve erken teşhis yöntemleri gibi konular hakkında bilgi verildi.

Seminerin  soru cevap bölümü ile sona ermesinin ardından; Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Hande Öztürk tarafından Koru Hastanesi Genel Cerrahı Doç. Dr. Vahit Onur Gül’e teşekkür belgesi takdim edildi. Faydalı geçen seminer büyük aile fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

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