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Andımızı Ata’mızın evinin bahçesinde okudular

YAŞAM 10.11.2023, 17:59
Andımızı Ata’mızın evinin bahçesinde okudular

ADEN Koleji öğrencileri Ata’mızı, Selanik’te Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu evde andı. Andımızı yüksek seste okuyan öğrenciler, Selanik’teki törenlere ADEN Kolej’nin damgasını vurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -  Yunanistan’ın Selanik şehri her 10 Kasım’da Türkiye’den gelen cumhuriyet ve Atatürk sevdalılarını ağırlıyor.

10 Kasım 1938 tarihinde ebediyete intikalinin 85. yılında Selanik’e giden ADEN Koleji öğrencileri, Ata’mızın evinde Andımızı, İzmir ve Onuncu Yıl Marşlarını okuyarak Ata’mızı minnet ve şükranla andı.

Öğrenci, veli ve öğretmenlerine teşekkür eden ADEN Koleji Kurucu Temsilcisi Mustafa Bezbaş,“Selanik’te Andımızı okumak Türk’ün adını Atatürk’ün adını anmak adına bir duruş sergiledik. Bu duruş Kuvayı Milliye’ye Çılgın Türklere cumhuriyetimizin kurucu kadrosuna bir minnet ve teşekkür duruşudur” dedi. 70 öğrencisi ile Ata’mızın evinin bahçesinde Andımızı okuyarak Selanik’teki törenlerde damgasını vurdu.

Ata’mızın evini ziyaret edenlere ADEN Koleji öğrencileri, Andımız sonrasında İzmir ve 10. Yıl Marşlarını okuyarak Atatürk’ün kurduğu çağdaş Türkiye’nin bir ferdi olmanın gururunu yaşattılar.

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