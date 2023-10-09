Anadolu’nun İncisi ilk yaşını dostlarıyla kutladı

Anadolu İncisi Kültür ve Sanat Derneği 1'nci yaşını 200 davetlinin katıldığı Nilüfer Japon Parkı’nda yaptığı sazlı sözlü etkinlikle kutladı.BURSA (İGFA) - Anadolu İncisi Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Özden Ermutlu dernek faaliyetlerini kısaca anlattığı etkinlikte dernek korosu da söylediği parçalarla davetlileri coşturdu. Başkan Özden Ermutlu; “Derneğimiz 12 ay boyunca Bursa’nın kültürüne önemli katkılarda bulunmuş ocak ayında Meşk-i Huzur Koromuzun konseriyle de gönüllere taht kurmuştur. Kasım ve aralık aylarında derneğimiz 7 faaliyet düzenlemeyi düşünüyor.

Evliya Çelebi’nin Anadolu seyahatinde söylemiş olduğu ‘Anadolu’nun incisi Bursa’ sözünden yola çıkarak tarihsel mirasımızı gün yüzüne çıkarmayı kendimize görev bildik. Yola çıktığımız ilk andan itibaren büyük emek veren değerli dernek yönetimimize ve bu yolda bizleri yalnız bırakmayan kıymetli destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sıradan bir dernek olmanın çok ötesinde bir yol haritası belirledik. Ve bu yolda bizlerle birlikte yürümek isteyen tüm Bursa sevdalılarına kapılarımız sonuna kadar açık olacaktır.” dedi.

Meşk-i Huzur Korosu Şefi Ege Emektar’ın seslendirdiği parçalar kulakların pasını silerken iş İnsanı Mehmet Seskır da davetlilere bir konuşma gerçekleştirerek derneğin oluşumuna katkı koyan Bursalılara teşekkür etti.