Anadolu Vakfı'ndan gençlere 'burs' desteği

Anadolu Vakfı’nın gençlere 40 yılı aşkın süredir eğitim desteği verdiği burs programının yeni dönemi için başvurular başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Kurulduğu 1979 yılından bu yana sürdürdüğü burs programı ile eğitime desteğini aralıksız sürdüren Anadolu Vakfı’nın 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Programı’na başvuru süreci başlıyor.

Bugüne kadar 30 binden fazla öğrenciye burs yoluyla eğitim desteğinde bulunan Anadolu Vakfı’nın karşılıksız eğitim desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, 1 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında www.anadoluvakfi.org.tr adresinden online olarak başvuruda bulunabilecek.

Anadolu Vakfı Genel Müdürü Nedret Aydemir, “Biz bursiyerlerimize katkımızı, maddi destek ile sınırlı görmüyoruz. Anadolu’nun pek çok yerinde dezavantajlı koşullarda yetişen gençlerin tek ihtiyacının maddi destek olmadığını biliyoruz. Anadolu Vakfı olarak topluma fayda sağlamaya, insanların yaşam kalitesini artırmaya, gençlerimizin yoluna ışık tutmaya ve hedef odaklı yatırım çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Bursiyerlerini mezun olduktan sonra da desteklemeye devam ettiklerini belirten Nedret Aydemir, Anadolu Grubu şirketlerindeki staj programlarına katılım fırsatlarının istihdam olanakları, mezun olduktan sonraki koçluk programları, Anadolu Vakfı burs programını farklılaştıran ve gelişim programlarımızı destekleyen unsurlardan olduğunu ifade etti.