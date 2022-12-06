Anadolu Vakfı, 'Değerli Öğretmenim' eğitimlerini sürdürüyor

Anadolu Vakfı tarafından, öğretmenlerin değişen koşullar karşısında bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmak amacıyla sürdürülen “Değerli Öğretmenim Programı” kapsamındaki eğitimleri Aralık ayında da devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Vakfı’nın, Değerli Öğretmenim Programında Aralık ayı eğitimleri başladı. Artan ve sürekli geliştirilen konuları, güçlü eğitmen kadrosu ile hem öğretmenlerin hem de gençlerin geleceğine katkı sağlamayı hedefleyen online eğitim ve seminer programı ile Türkiye’deki tüm eğitimcilere katılım imkanı sunuluyor.

Programın Aralık takvimindeki ilk eğitimler, 1 Aralık’ta “Tasarım Odaklı Düşünme” ile başlamıştı.

Program; 8 Aralık’taki “Canva ile Web Tabanlı Tasarım”, 12 Aralık’taki “Eğitimlerde Yaratıcı Uygulamalar”, 15 Aralık’taki “Hikayeleştirme”, 20 Aralık’taki “Sosyal İnovasyon” eğitimleri ile devam edecek. Ayrıca 22 Aralık’ta “Sınav Kaygısını Yönetme” ve 27 Aralık’ta “Zihin Haritası Tekniklerinin Eğitimlerde Kullanılması” başlıkları altında öğretmen ve idarecilerle bir araya gelinecek.

Anadolu Vakfı gençleri yetiştiren Değerli Öğretmenleri de eğitim ve gelişim programları ile destekliyor. Değerli Öğretmenim Programı’nda öğretmenlerin; sürekli değişen dünya ve koşullar karşısında fark yaratabilen, araştıran, sorgulayan profesyoneller olarak bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmaları hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Eğitim Vizyonu” doğrultusunda hazırlanan eğitim programlarına Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerin yanı sıra eğitim alanında görev yapan yöneticiler ve okul idare ekipleri de katılıyor. Bugüne kadar 190 bine yakın öğretmenin hayatına değer katan Değerli Öğretmenim, 2013 yılından bu yana kesintisiz devam ediyor. Değerli Öğretmenim Programı kapsamında verilen eğitimler İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile uzaktan erişim aracı olan Zoom uygulaması üzerinden devam ediyor.