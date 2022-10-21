Son Dakika

Anadolu'nun Türkleşmesi BUSİAD’da konuşuldu

YAŞAM 21.10.2022, 14:37
Anadolu'nun Türkleşmesi BUSİAD’da konuşuldu

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği ile Bursa Felsefe Kulübü’nün birlikte düzenlediği Açık Kapı Toplantıları / Felsefe Söyleşilerinin 2022-2023 dönemi ilk toplantısı, Bursa Uludağ Üniversitesi Geçmiş Dönem Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fügen Berkay’ın, “Anadolu’nun Türkleşmesi ve Yunus Emre” başlıklı konuşmasıyla başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işık Eren’in moderatörlüğündeki toplantı çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Anadolu’daki Türkleşmenin kaynağını Oğuzlar kavminin oluşturduğunu kaydeden Prof. Dr. Fügen Berkay, “Oğuzlar önce Büyük Selçukluların, ardından da bugünkü Anadolu Türklüğünün kaynağı olmuştur. Bu bakımdan bizim tarihimizdeki yerleri ve önemi büyük olmuştur. Atalarımız Anadolu'ya önemli bir kültürel birikim getirdi. İbni Sina, Farabi Biruni gibi isimlerin Anadolu'ya gelen Türklerin entelektüel kesimlerin bagajlarında geldi” diye konuştu.

Oğuzların İslamiyetle ilişkili olanlarına Türkmen denildiğini de ifade eden Prof. Dr. Berkay, “Türkmen adını alan Oğuz boyları, Anadolu’da konar göçerliği temsil ediyor. Yerleşik olanlar ise köylü oluyor. Yer adlarını da genellikle Türkmenler veriyor” dedi. Berkay, Anadolu ismini de Romalıların verdiğini dile getirerek, “Doğudaki yer anlamında Anatolika deniliyor. O dönemde uygar dünya güney, barbar kuzey, batı çayır çimen yerler. Büyük iştahla bakılan yerler ise doğu yani Anadolu. Bunun da en bilinen ismi Büyük İskender” diye konuştu.

Prof. Dr. Berkay, İslamiyetin doğuşuyla birlikte denklemlerin değiştiğini belirterek, "Keşfedilmediği için, Amerika'yı göz ardı ederseniz ve bir dikdörtgen olarak düşünürseniz Dünya'yı, Anadolu Dünya'nın merkezi. Batı Anadolu üzerinden doğuya uzanmayı hedeflemiş iken, İran üzerinden Oğuzların Anadolu’ya girerek bölgeyi Türkleştirmesi hesapları bozmuştur. Moğolların baskıları sonucunda Anadolu'ya geldik. Burada daha yerleşik hale geliyoruz. Bunu da sağlayan Türkmenler. Türkmenler konar göçer ama hayvancılıktan dolayı. Köy tabiki var. Köy kelimesi de Farsça ağıldan geliyor. Yeni vatanımızın ilk büyük yıkımı yine Moğol istilasıyla oluyor. Oradan da Yunus Emre çıkıyor. Yunus Emre iyi eğitim almış. Halk şairi değil de, halkın şairi denilecek birisi. Burhan Toprak Dante'yle Yunus Emre’yi karşılaştırır. Dante’nin İtalyanca için yaptığını Yunus Emre’ye yakıştırır. Büyük Fars etkisine rağmen Yunus’un şiirini bugün bile anlayabiliyoruz. Çağımızda ise benzeri Aşık Veysel’dir" diye konuştu.

Yunus Emre’nin salt bir şair olmadığını aynı zamanda gününü aşan bir filozof niteliğine de sahip olduğunu kaydeden Berkay, Türkçe açısından önemine de vurgu yaptı. Felsefe Toplantısı katılımcıların sorularıyla sona erdi.

Yorumlar (0)
17
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Ekim 2022
İmsak 05:50
Güneş 07:15
Öğle 12:54
İkindi 15:53
Akşam 18:23
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 11 23
4. Chelsea 10 20
5. M. United 10 19
6. Newcastle 11 18
7. Liverpool 10 16
8. Brighton 10 15
9. Fulham 11 15
10. Brentford 11 14
11. Crystal Palace 10 13
12. Bournemouth 11 13
13. West Ham United 11 11
14. Southampton 11 11
15. Everton 11 10
16. Leeds United 10 9
17. Aston Villa 11 9
18. Wolves 11 9
19. Leicester City 11 8
20. Nottingham Forest 11 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 28
2. Barcelona 10 25
3. Real Sociedad 10 22
4. Atletico Madrid 10 20
5. Real Betis 10 20
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Osasuna 10 16
8. Valencia 10 15
9. Villarreal 10 15
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Real Valladolid 10 11
12. Sevilla 10 10
13. Almeria 10 10
14. Celta Vigo 10 10
15. Mallorca 10 9
16. Espanyol 10 9
17. Getafe 10 9
18. Girona 10 8
19. Cadiz 10 7
20. Elche 10 3