Ana Kucağı’nda ‘doğada bir gün’

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin okul öncesi eğitimde bir marka haline gelen Ana Kucaklarında eğitim gören minikler, Dünya Çocuk Günü nedeniyle düzenlenen ‘Doğada bir gün’ etkinliğinde doğayı yakından keşfetme imkanı bulduBURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla 2019 yılında başlattığı Ana Kucakları, zengin müfredatıyla da çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlıyor.

Bugüne kadar yaklaşık 5500 öğrencinin eğitim aldığı ve bu dönem 29 merkezde 3500 öğrencinin eğitim gördüğü Ana Kucakları’nda ‘Şehrim Bursa’ dersleri ile kentin tarihi ve kültürel değerlerini öğrenen çocuklar, Dünya Çocuk Günü kapsamında düzenlenen ‘Doğada bir gün’ etkinliğinde de doğayı yakından keşfetme imkanı buldu. Atatürk Kent Ormanında doğa ile iç içe bir gün geçiren çocuklara, sabah kahvaltısında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da eşlik etti. Kahvaltı yaptığı çocuklarla sohbet edip, keyifli vakit geçiren Başkan Aktaş, geleceğin yöneticileri, liderleri olacak çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

İNSAN ODAKLI

Başkan Aktaş, insan odaklı hizmet anlayışının en güzel örneklerini sosyal belediyecilikle ortaya koyduklarını vurguladı. Toplumun en değerli varlıklarının çocuklar olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Onların sağlıklı bir şekilde büyümelerini ve iyi eğitim almalarını çok önemsiyoruz. Amacımız okuyan, araştıran, vatanına, milletine, dinine, diyanetine bağlı nesiller yetiştirmek. Evlatlarımız inşallah yarının liderleri, bilim insanları, doktorları, öğretmenleri, siyasetçileri olacak. Okul öncesi dönemde doğru bir şekilde yönlendirmek, onların ilerleyen yaşamlarında daha başarılı ve mutlu olmasını sağlayacak. Dünya Çocuk Günü nedeniyle de Ana Kucaklarındaki çocuklarımızla bir araya geldik. Doğayı yaşayarak, öğrenmelerine imkan sağlayan bu etkinlik hem verimli hem de çok keyifli oldu. Ben tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Günü’nü kutluyorum” dedi.

Etkinlik boyunca çocuklara doğanın gizemi ve doğada hareket etme yöntemleri hakkında eğitimler veren Bal Kuşu Doğa Temelli Eğitim, Doğa ve Orman Pedagojisi Eğitmeni Ayşe Kula İlhan da çocukların yaparak, yaşayarak doğayı öğrenmelerini istediklerini söyledi. İlhan, bu etkinliğe imkan sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.