An Epic Symphony'de Ahmet Kaya rüzgarı

Event Across Turkey’in uluslararası ödüllü projesi “An Epic Symphony” Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda Ahmet Kaya şarkılarına ev sahipliği yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Event Across Turkey organizasyonu ile gerçekleşen “Istanbul Night Flight” konser serisinde "An Epic Symphony&Mehmet Erdem” etkileyici performansıyla müzikseverleri büyüledi. An Epic Symphony&Mehmet Erdem, 2000 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Ahmet Kaya’yı Harbiye Açıkhava’da verdiği konserle bir kez daha andı. Night Flight Symphony Orchestra&Choir eşliğinde sahne alan Mehmet Erdem, Ahmet Kaya’nın sevilen şarkılarını seslendirirken, konserin açılışını Ahmet Kaya’nın “Başım Belada” adlı eseriyle yaptı. Oyuncu Ali Seçkiner Alıcı’nın da “Şafak Türküsü” ve “Ayrılığın Hediyesi”ni şiir olarak seslendirdiği konser yaklaşık 2,5 saat sürdü.

30 Kasım’a kadar devam edecek olan İstanbul Night Flight, birbirinden özel sanatçılarla; duygusal şarkılardan, enerjik rock parçalarına kadar geniş bir repertuar ile benzersiz bir konser serisi yaşatıyor.

Konserler serisinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda 28 Ekim Cumartesi akşamı Hayko Cepkin, Volkswagen Arena’da 29 Kasım Çarşamba Hayko Cepkin ve 30 Kasım Perşembe akşamı Manga Night Flight Symphony Orchestra&Choir eşliğinde sahne alacaklar.