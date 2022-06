Amasya’da kursiyerlerin sergisi büyüledi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı eşi Esra Masatlı ile birlikte Halk Eğitim Merkezleri kursiyerlerince hazırlanan serginin açılışını gerçekleştirdi.

AMASYA (İGFA) – Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Eşi Esra Masatlı ile birlikte Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan yılsonu sergisinin açılışını yaptı. Açılışta ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, protokol üyeleri ve vatandaşlar yer aldı.

Programda ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen bir konuşma yaparak, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Valimiz Mustafa Masatlı ise konuşmasında şunları söyledi: “Sizlerde çok iyi biliyorsunuz, eğitim sistemimiz iki yönlü ilerlemektedir. Bir tanesi yaygın eğitim, diğeri de örgün eğitimdir. Bizim yaygın eğitim olarak ifade etmiş olduğumuz şey; sıfır yaş grubundan bir insanın ömrünün sonuna kadar, yani hayatın her alanında gerek meslek edinmesi, gerek sosyal beceri kazanması, gerekse hobi edinmesidir. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce mesleki kurslar açılmaktadır. Çok eskiden biçki, dikiş, nakış kursu olarak ifade edilirdi. Geldiğimiz noktada ise Ülkemiz her bakımdan gerçekten çok gelişiyor. Çağın gereklerine uygun olarak Halk Eğitim Merkezlerimiz hemen hemen hayatın her alanında kurslar açmaktadır. İnsanlarımıza beceriler kazandırarak, hobiler edindiriyorlar. Halk Eğitim bir Cumhuriyet kuruluşudur. Cumhuriyetimiz de sadece okuma yazma değil, insanlarımızın farklı beceriler kazanması da hedeflenmiştir. İşte Cumhuriyetimizin önemli bir eğitim kolu olan Halk Eğitim Merkezlerimiz de, üzerlerine almış oldukları bu görevi layıkıyla yapmaya çalışmaktadır.

Eğitim sistemimizin önemli bir parçası olan Halk Eğitim Merkezleri gençlerimize, kadınlarımıza ve her yaştan vatandaşımıza çeşitli meslekler edindirmekte, aynı zamanda halkımızın tüm kesiminin sosyal beceriler ve hobiler kazanmasına imkân sağlamaktadır.

Tabii ki bu tek taraflı bir şey değil. Bizlerin burada kurs açması, kurslarla ilgili gerekli fiziki şartları oluşturması veya kursların desteklenmesinin dışında, asıl önemli olan sizlerin bu kurslara ilgi göstermesidir. Buraya gelerek buradaki imkânlardan faydalanabilmeniz, ihtiyaç duymuş olduğunuz farklı kursları bizlerden talep etmenizdir. Yüzlerce kurs çeşidimiz bulunmaktadır. Talep edilen hangi alanda olursa olsun kurs açmaya çalışıyoruz. Heyecanla bekleyen kursiyerlerimiz, usta öğreticilerimiz, öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz yaklaşık bir yıldır emek vererek, alın teri döktüler. Sonunda da birbirinden güzel el emeği göz nuru olan ürünleri hazırladılar. Ben başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün her kademesinde çalışan arkadaşlarımıza, buraya sabırla ve ısrarla gelerek güzel şeyler öğrenen kursiyerlerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bu sergimizin başta Amasya’mız olmak üzere, sizlere hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulunuyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Masatlı ve Esra Masatlı protokol üyeleriyle birlikte serginin açılışını yaptılar. Açılıştan sonra Vali ve eşi birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı stantları gezerek, ürünler hakkında bilgiler aldılar.