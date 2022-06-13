Amasya’da çocuklardan mutlusu yok

12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bu yıl bir ilki gerçekleştiren Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, geleceğin teminatı minikler için ‘çocuk şenliği’ düzenledi.

AMASYA (İGFA) - 12-22 Haziran Atatürk Kültür ve Sanat Festival etkinlikleri kapsamında bu yıl bir ilke imza atan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, düzenlediği “Çocuk Şenliği” ile şehrin miniklerine neşeli saatler yaşattı. Programda, sürpriz etkinlikler ve birbirinden farklı oyunlarla çocuklar iki gün boyunca doyasıya eğlendiler. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın da ziyaret ettiği bu eğlenceli anlarda çocuklarda başkan amcalarına büyük bir sevgi gösterisinde bulundu.

‘BİZ ÇOCUKLARIMIZIN ANAVATANINA SEVGİ TOHUMLARI EKMEK İSTİYORUZ’

Çocuklara emanet olacak olan bu önemli günü çocukların hafızalarına güzel anılarla yerleştirmek istediklerini belirten Başkan Sarı açıklamasında şunları kaydetti;

“Biz çocuklarımızın anavatanına sevgi tohumları ekmek istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere, bizlerden de bu güzel çocuklara emanet olacak olan bu önemli günü çocuklarımızın hafızalarında güzel anılarla bırakmak istedik. Onların mutlu yüzlerine baktığımızda bunu başardığımızı düşünüyorum. İlkini düzenlediğimiz çocuk şenliğimizde asıl amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 12 Haziran gününü bilinçlerine yerleştirmek, Mustafa Kemal Atatürk’ün vatan sevgisi ile yürüdüğü bu sokaklarda çocuklarımıza da aynı sevgiyi aynı bilinci kazandırmaktır. Yegane temennimiz vatana millete hayırlı, tarihini bilen evlatlar yetiştirmektir. Büyüdüklerinde her ne makama gelirse gelsinler bu bilinçle bu tevazu ile yaşamalarıdır” dedi.