Amasya MASKİ MATİK’keri inceledi

MASKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan, ‘Su Kardeşi’ olunan Amasya Belediyesi heyetini ağırladı. Amasya heyeti, MASKİ tarafından hayata geçirilen ve 17 ilçede kurulumu tamamlanan MASKİ MATİK cihazını inceleyerek detaylı bilgi aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen “Su Verimli Kentler ve Belediye Su Kardeşliği Etkinliği”nde yapılan protokol sonrasında ‘Su Kardeşi’ olunan Amasya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Özel, Amasya Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Faruk Mutlu ve İnşaat Mühendisi Abdul Muttalip Avcı’yı konuk etti. Ziyarette her iki ilde yürütülen faaliyetler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Daire Başkanı Özcan, kredi kartı veya bankamatik kartıyla abonelerin su faturası ödeme ve kartlı sayaçlarına su yükleyebilmesi için idare tarafından geliştirilen MASKİ MATİK cihazı ile ilgili tecrübelerini paylaştı.

Amasya heyeti bilgi paylaşımı için Daire Başkanı Özcan’a teşekkür etti.