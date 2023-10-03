Altıntaş bölgesine değer katacak yeni yollar

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesi Altıntaş bölgesi kentsel dönüşüm ve gelişim alanında yeni yollar açmaya devam ediyor. Bölgede Başbuğ Alparslan Türkeş Bulvarı ile Süleyman Yılmaz Caddesi’ne sathi kaplama asfaltlama çalışması yapıldı.ANTALYA (İGFA) - Başkan Muhittin Böcek’in “Planlı, kurallı, kimlikli kent” hedefiyle çalışmalarına devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesinde Altıntaş Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’na yollar kazandırıyor. Bölgede ruhsat müracaatları ve inşai faaliyetlerin artmaya başlamasıyla harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TÜRKEŞ BULVARI’NA ASFALT

Bölgede yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Altıntaş Mahallesi’ndeki Başbuğ Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 1200 metre sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca, Süleyman Yılmaz Caddesi’nde de yol çalışmalarını tamamlayıp 700 metrelik sathi kaplama asfalt serimi yaptı.

73 KM YENİ YOL ÇALIŞMASI YAPILDI

Altıntaş bölgesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda yaklaşık 200 kilometrelik bir yol ağı bulunuyor. Büyükşehir ekipleri tarafından toplam 73 kilometre yol alt yapı kurumlarının çalışmasına ve asfalt işlemlerine hazır hale getirildi.

YOLLAR BÖLGEYE DEĞER KATACAK

Açılan her yeni yolun bölgelerine değer katacağını söyleyen Aksu Altıntaş Mahalle Muhtarı Bilal Çelik, “Açılan yollar Altıntaş’ın büyük bir sorununu çözüyor. Çünkü eski yollar trafik yükünü artık kaldırmıyor. Bölgemize yeni hizmetler getirip yeni yollar kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür ederim” diye konuştu.