Altınordu'ya yeni mesire alanı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde her yaş grubunun güzel vakit geçireceği, denize sıfır konumda modern bir mesire alanı ve park inşaatında çalışmalara hız verdi. Yaz sezonuna bitirilmesi planlanan çalışma ile vatandaşlar, deniz kıyısına yakın bir mekânda piknik ve güzel zaman geçirebilecekleri bir alana kavuşacak.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi hem şehircilik hem de kent estetiği alanında yaptığı çalışmalarla ilçelere değer katıyor. Her alanda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi park, yeşil alan ve mesire alanı gibi sosyal yaşam alanlarının sayılarını da her geçen gün arttırıyor. Birçok ilçede olduğu gibi Altınordu ilçesinde de çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, Şahincili Mahallesi’nin ardından ilçenin hızla büyüyen ve gelişen mahallerinden Cumhuriyet Mahallesi’nde yürüttüğü park çalışmalarına hız verdi.

YAZ SEZONUNDA VATANDAŞIN HİZMETİNDE

Cumhuriyet Mahallesi’nde denize sıfır bir noktada Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları devam eden mesire ve park alanı yaklaşık 20 bin metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Ağaçlık bir alan içirişinde hayata geçirilen projede yürüyüş yolu, piknik masaları, çöp kovaları, çeşme, aydınlatma elemanları, çocuk oyun alanı, WC, satış büfesi ve çok amaçlı spor sahası alıyor. Altyapısı ve fiziki imkânları tamamlanacak olan bu mesire alanı ile vatandaşlar, yaz sezonunda geniş bir alanda deniz kıyısına yakın bir mekânda piknik yapabilme imkânına kavuşacak.