Altın Portakal’da ‘Leyla Hanım’a özel gösterim

İzmit Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan ve doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını anlatan ‘Leyla Hanım’ filmi, Antalya Altın Portakal Film Festivalinde ‘Özel Gösterimler Bölümü’nde izleyiciyle buluştu.ANTALYA (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen ve Cumhuriyet’in sembol kadınlarından biri olarak tarihte iz bırakan Leyla Atakan’ın hayatını anlatan ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi, ulusal ve uluslararası festivallerde ses getirmeye devam ediyor.

‘Leyla Hanım’ belgeseli şimdi de Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde de ‘Özel Gösterimler Bölümü’nde izleyiciyle buluştu.

Filmin gösterimine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Vekili Çetin Sarıca, Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, filmin yönetmeni İlke İşisağ, filmin yapımcısı Koral Altın ve filmin oyuncularından Gül Özgüner Altın katıldı. Başkan Hürriyet ve beraberindeki heyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Antalya Altın Portakal Film Festivali İdari Koordinatörü Cansel Tuncer karşıladı. Film sinemaseverlerden tam not alırken, Başkan Hürriyet sanatın ve sanatçının her daim yanında olduklarını vurgulayarak yapımda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, IFA İstanbul Film Ödülleri ve Berlin İndie Film Awards’tan ödülle dönen Leyla Hanım belgesel filmi Anatolian Film Awards’ta (Uluslararası Anadolu Film Ödülleri) En İyi Belgesel Ödülünü kazandı. Tarihi filmde Leyla Atakan’ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırırken Beyti Engin, Serhan Aslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve MaNga’nın solisti Ferman Akgül gibi değerli sanatçılar filmin kadrosunda yer alıyor.