Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu

BIG Creative Medya Organizasyon A.Ş tarafından organize edilen 7. Türkiye Marka Zirvesi / 7. Altın Marka Ödülleri, Zorlu Center Raffles Hotel'de sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin iş prestijli iş ve ödül gecesi 7. Türkiye Marka Zirvesi / 7. Altın Marka Ödülleri Zorlu Center Raffles Hotel'de gerçekleşti.

Yılın enlerinin ödüllendirildiği gecede; Yılın Ceo’su Renault Maıs Ceo’su Berk Çağdaş, Yılın Giyim Markası Kığılı, Yılın Enerji Markası Shell &Turcas, Yılın Reklam Markası Halkbank-Kerem Alışık, Yılın Havayolu Markası Pegasus, Yılın Programı Babala TV Mevzular Açık Mikrofon, Yılın İletişim Markası Turkcell, Yılın İyilik Hareketi CZN Burak, Yılın Uluslararası Turizm Markası Raffles Hotel, Yılın Dekorasyon Markası Bodrum Mutfak Mobilya seçildi.

Türkiye Altın Marka Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, bu yılki zirvede ana fikrin Türkiye’nin en prestijli iş ve marka ödüllerini dağıtmanın yanı sıra, hem iş dünyasının fikir önderlerini bir araya getirip hem de önemli bir sosyal sorumluluğa yani küresel ısınma felaketinin olası etkilerine dikkat çekmek amacını güttüğünü söyledi.

ÖDÜL LİSTESİ

YILIN CEO'SU _ RENAULT MAIS CEO’SU BERK ÇAĞDAŞ YILIN DEKORASYON MARKASI- BODRUM MUTFAK MOBİLYA YILIN İŞ ADAMI _ İSMAİL KARTAL _ BORDO İNŞAAT YÖN. KRL.BŞK YILIN İŞ KADINI _ YAĞMUR KALYONCU YILIN OTOMOTİV MARKASI – RENAULT YILIN REKLAM FİLMİ _ HALKBANK _ KEREM ALIŞIK YILIN ENERJİ MARKASI _ SHELL & TURCAS YILIN GİYİM MARKASI – KIĞILI YILIN HAVAYOLU MARKASI – PEGASUS YILIN PROGRAMI _ BABALA TV Mevzular Açık Mikrofon YILIN İYİLİK HAREKETİ _ CZN BURAK YILIN İLETİŞİM MARKASI – TURKCELL KIBRIS'TA YILIN İNŞAAT MARKASI _ ŞİFA CONSTRUCTİON YILIN KURUMSAL MARKASI _ FİNBER HOLDİNG YILIN İHRACAT MARKASI _ ELEGANT COLORS YILIN EV TEKSTİLİ MARKASI _ HERMOSA YILIN EĞİTİM MARKASI – NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VAKFI YILIN GASTRONOMİ MARKASI – DANIŞ RESTAURANT YILIN SÜPER MARKASI _SUPER BRAND AWARD OF THE YEAR - DİZAYN VIP GROUP YILIN SAĞLIK MARKASI – AVİCENNA HASTANELER GRUBU YILIN SEYAHAT ACENTASI – TATİLSA YILIN EN BAŞARILI GENEL MÜDÜRÜ _ ANDREW STEELE _ RAFFLES HOTEL ULUSLARASI TURİZM MARKASI_ RAFFLES HOTEL YILIN E TİCARET MARKASI – EDWOX YILIN MODÜLER MOBİLYA MARKASI _ BOFİGO YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN MARKASI - TİNY KÖY PROJE MİMARLIK – ALİ AKKAYA YILIN GİRİŞİMCİ İŞ ADAMI - YAŞAR İZSİZ YILIN İNŞAAT PROJESİ - İZSİZ TOWER YILIN HALI MARKASI _ KARMEN HALI YILIN İNŞAAT MARKASI - BEYLER İNŞAAT YILIN MÜCEVHER TASARIMCISI _ CANAN KANO YILIN STK BAŞKANI _ NİHAT TANRIKULU TÜRKİYE’DE YILIN TURİZM YÖNETİCİSİ _ UĞUR TALAYHAN BEST INTERNATIONAL RESTAURANT OF THE YEAR _ MADHU’S YILIN GIDA MARKASI - KARKAS ÇİFTLİK YILIN SAĞLIK TURİZMİ MARKASI _ SG ESTETİK YILIN MEDİKAL ESTETİK DOKTORU _ DOKTOR SEVGİ EKİYOR

TÜRKİYE ALTIN MARKA ÖDÜLLERİ BASIN ÖDÜLLERİ

YILIN GAZETESİ _ POSTA GAZETESİ YILIN HABER KANALI _ CNN TÜRK YILIN HABER PROGRAMI - CEM KÜÇÜK İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE - TGRT HABER YILIN ERKEK HABER SUNUCUSU _ GÖKHAN TAŞKIN _ TV100 YILIN KADIN HABER SUNUCUSU _ DİLARA SAYAN _ HABER GLOBAL YILIN KADIN TELEVİZYON GAZETECİSİ _ FULYA ÖZTÜRK _ CNN TÜRK YILIN ERKEK TELEVİZYON GAZETECİSİ _ MEHMET AKİF ERSOY _ HABERTÜRK YILIN SPOR PROGRAMI _ STÜDYODA FUTBOL _ TGRT HABER YILIN EKONOMİ KANALI _ EKOTÜRK YILIN HABER PORTALI _ HABERLER.COM YILIN EN İYİ DİJİTAL PROGRAMI _ FUNDA KARAYEL’LE İSİM ŞEHİR