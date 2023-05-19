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Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu

YAŞAM 19.05.2023, 15:34
Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu

BIG Creative Medya Organizasyon A.Ş tarafından organize edilen 7. Türkiye Marka Zirvesi / 7. Altın Marka Ödülleri, Zorlu Center Raffles Hotel'de sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin iş prestijli iş ve ödül gecesi 7. Türkiye Marka Zirvesi / 7. Altın Marka Ödülleri Zorlu Center Raffles Hotel'de gerçekleşti.

Yılın enlerinin ödüllendirildiği gecede; Yılın Ceo’su Renault Maıs Ceo’su Berk Çağdaş, Yılın Giyim Markası Kığılı, Yılın Enerji Markası Shell &Turcas, Yılın Reklam Markası Halkbank-Kerem Alışık, Yılın Havayolu Markası Pegasus, Yılın Programı Babala TV Mevzular Açık Mikrofon, Yılın İletişim Markası Turkcell, Yılın İyilik Hareketi CZN Burak, Yılın Uluslararası Turizm Markası Raffles Hotel, Yılın Dekorasyon Markası Bodrum Mutfak Mobilya seçildi.

Türkiye Altın Marka Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, bu yılki zirvede ana fikrin Türkiye’nin  en prestijli iş ve marka ödüllerini dağıtmanın yanı sıra, hem iş dünyasının fikir önderlerini bir araya getirip  hem de önemli bir sosyal sorumluluğa yani küresel ısınma felaketinin olası etkilerine dikkat çekmek amacını güttüğünü söyledi.

ÖDÜL LİSTESİ

    YILIN CEO'SU _ RENAULT MAIS CEO’SU BERK ÇAĞDAŞ     YILIN DEKORASYON MARKASI- BODRUM MUTFAK MOBİLYA     YILIN İŞ ADAMI _ İSMAİL KARTAL _ BORDO İNŞAAT YÖN. KRL.BŞK     YILIN İŞ KADINI _ YAĞMUR KALYONCU     YILIN OTOMOTİV MARKASI – RENAULT     YILIN REKLAM FİLMİ _ HALKBANK _ KEREM ALIŞIK     YILIN ENERJİ MARKASI _ SHELL & TURCAS     YILIN GİYİM MARKASI – KIĞILI       YILIN HAVAYOLU MARKASI – PEGASUS     YILIN PROGRAMI _ BABALA TV Mevzular Açık Mikrofon     YILIN İYİLİK HAREKETİ _ CZN BURAK     YILIN İLETİŞİM MARKASI – TURKCELL     KIBRIS'TA YILIN İNŞAAT MARKASI _ ŞİFA CONSTRUCTİON       YILIN KURUMSAL MARKASI _ FİNBER HOLDİNG       YILIN İHRACAT MARKASI _ ELEGANT COLORS     YILIN EV TEKSTİLİ MARKASI _ HERMOSA     YILIN EĞİTİM MARKASI – NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VAKFI     YILIN GASTRONOMİ MARKASI – DANIŞ RESTAURANT     YILIN SÜPER MARKASI _SUPER BRAND AWARD OF THE YEAR - DİZAYN VIP GROUP     YILIN SAĞLIK MARKASI – AVİCENNA HASTANELER GRUBU     YILIN SEYAHAT ACENTASI – TATİLSA     YILIN EN BAŞARILI GENEL MÜDÜRÜ _ ANDREW STEELE _ RAFFLES HOTEL     ULUSLARASI TURİZM MARKASI_ RAFFLES HOTEL     YILIN E TİCARET MARKASI – EDWOX     YILIN MODÜLER MOBİLYA MARKASI _ BOFİGO     YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN MARKASI - TİNY KÖY PROJE MİMARLIK – ALİ AKKAYA     YILIN GİRİŞİMCİ İŞ ADAMI - YAŞAR İZSİZ       YILIN İNŞAAT PROJESİ - İZSİZ TOWER     YILIN HALI MARKASI _ KARMEN HALI       YILIN İNŞAAT MARKASI -  BEYLER İNŞAAT     YILIN MÜCEVHER TASARIMCISI _ CANAN KANO     YILIN STK BAŞKANI _ NİHAT TANRIKULU     TÜRKİYE’DE YILIN TURİZM YÖNETİCİSİ _ UĞUR TALAYHAN        BEST INTERNATIONAL RESTAURANT OF THE YEAR _ MADHU’S     YILIN GIDA MARKASI - KARKAS ÇİFTLİK     YILIN SAĞLIK TURİZMİ MARKASI _ SG ESTETİK     YILIN MEDİKAL ESTETİK DOKTORU _ DOKTOR SEVGİ EKİYOR

TÜRKİYE ALTIN MARKA ÖDÜLLERİ BASIN ÖDÜLLERİ

    YILIN GAZETESİ _ POSTA GAZETESİ       YILIN HABER KANALI _ CNN TÜRK     YILIN HABER PROGRAMI - CEM KÜÇÜK İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE - TGRT HABER     YILIN ERKEK HABER SUNUCUSU  _ GÖKHAN TAŞKIN _ TV100     YILIN KADIN HABER SUNUCUSU _ DİLARA SAYAN _ HABER GLOBAL     YILIN KADIN TELEVİZYON GAZETECİSİ _ FULYA ÖZTÜRK _ CNN TÜRK       YILIN ERKEK TELEVİZYON GAZETECİSİ _ MEHMET AKİF ERSOY _ HABERTÜRK     YILIN SPOR PROGRAMI _ STÜDYODA FUTBOL _ TGRT HABER     YILIN EKONOMİ KANALI _ EKOTÜRK     YILIN HABER PORTALI _ HABERLER.COM     YILIN EN İYİ DİJİTAL PROGRAMI _ FUNDA KARAYEL’LE İSİM ŞEHİR

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