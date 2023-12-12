Altın Lale Vakfı Başkanı Türker, Hatay’da yardım dağıttı

Bülent Türker, depremin 10.ayında yine Hatay’da yardım dağıttıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkisi altına alan ve 55 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından Hollanda Rotterdam’da yaşayan ve orada Altın Lale Vakfı başkanı olan Bülent Türker, o süreçte Hollanda’dan toplanan yardımları deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırarak onlara destek olmaya çalışmıştı.

Türker, depremin üzerinden 10 ay geçtikten sonra 6 Aralık 202 tarihinde de Hatay’a giderek, yine Altın Lale Vakfı’nın katkıları ile toplanan mont, ayakkabı, yiyecek, giyecek malzemelerini bu bölgede bulunan insanlara dağıttı.

Hatay’da çadırda yaşayan ve 10 aydan bu yana hiçbir şeyin değişmediği bölgelere giden Türker, burada vatandaşlarla bir araya gelerek onları taleplerini dineldi ve onla gerekli destekleri vermeye çalıştı.

Türker, okullara da giderek yaklaşan kış mevsimi öncesi çocuklara mont ve ayakkabı dağıttı.

Hataylı vatandaşlar depremin olduğunda yanlarında olan ve depremin üzerinden 10 ay geçtikten sonra yine karşılarında gördükleri Bülent Türker’e teşekkürlerini iletti.

Türker, Altın Lale Vakfı olarak Hollanda da Hollandalı ve Türk vatandaşların katkıları ile toplanan destekleri Hatay’a getirdiğini ve buradaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttığını belirterek, “Hatay’ı kimse unutmasın. Önümüz kış mevsimi, çadırda yaşayan ve birçok sorunu bulunan vatandaşlarımıza mutlaka herkes sahip çıksın” dedi.