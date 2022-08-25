Altın Koza'nın yarışacak filmleri belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 – 18 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin merakla beklenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmler açıklandı.ADANA (İGFA) - 50 filmin başvurduğu yarışmada sekiz film, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkacak.

Altın Koza için yarışacak filmler ve yönetmenleri şöyle:

“Bana Karanlığını Anlat” Yönetmen: Gizem Kızıl “Bir Zamanlar Gelecek: 2121” Yönetmen: Serpil Altın ( Dünya Prömiyeri ) “Çilingir Sofrası” Yönetmen: Ali Kemal Güven “Ela ile Hilmi ve Ali” Yönetmen: Ziya Demirel “Kabahat” Yönetmen: Ümran Safter ( Dünya Prömiyeri ) “Mendirek” Yönetmen: Cem Demirer ( Türkiye Prömiyeri ) “Suna” Yönetmen: Çiğdem Sezgin ( Dünya Prömiyeri ) “Yaban” Yönetmen: Tareq Daoud

Yarışma seçkisi filmlerin hepsinin yönetmenlerinin ilk ya da ikinci filmleri olmaları ve yönetmenler arasında cinsiyet eşitliği sağlanması sinemamızdaki yenileşme ve gençleşme potansiyeline bir kez daha dikkat çekti.

Bu arada 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Uzun Metraj Film Yarışması’nın, başkanlığını yönetmen ve senarist Özcan Alper ’in üstlendiği jürisinde, Odessa Uluslararası Film Festivali eski direktörü, Palic Uluslararası Film Festivali programcısı Julia Sinkevych, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, oyuncu Nazan Kesal, oyuncu Levent Özdilek, müzisyen Fahir Atakoğlu , yazar ve akademisyen Prof. Dr. Umut Tümay Arslan yer alıyor.

Ödüller 17 Eylül akşamı düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.