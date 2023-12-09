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Altın Kelebek Ödülleri Kadınlar Duysun programının gündemi oldu

YAŞAM 09.12.2023, 12:17
Altın Kelebek Ödülleri Kadınlar Duysun programının gündemi oldu

Herkes Duysun TV'de yayınlanan 'Kadınlar Duysun' programı, Ebru Canbuldu ve Helen Yalçın Temel'in eşsiz sunumuyla modadan magazine, sanattan güzelliğe gündemin nabzını tutuyor. Altın Kelebek Ödüllerinde yaşanan gaflar, 'Kadınlar Duysun' programında masaya yatırıldı.BURSA (İGFA) - "Herkes susacak, kadınlar konuşacak" sloganı ile başlayan 'Kadınlar Duysun' programı, Ebru Canbuldu ve Helen Yalçın Temel'in sunumuyla her hafta Herkes Duysun TV'de sizlerle buluştu.

Gündem değerlendirmesine magazin turu ile başlayan güzel sunucular, Altın Kelebek ödüllerinde yaşanan gafları değerlendirdi.

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in ödül konuşması hakkında fikirlerini belirten Ebru Canbuldu, "Konuşması çok tatmin edici değildi. Altı üstü bir ödül alıp ineceksin bu kadar şova gerek var mıydı?" derken, Helen Yalçın Temel, "Kerem Bürsin, İngilizce ve Türçe'yi birlikte kullanarak yaptığı açıklamalarla sosyal medyada da çok eleştirildi. Ben biraz daha farklı düşünüyorum bu konuyla ilgili çünkü Amerika'da doğmuş büyümüş biri yani aslında diğer ana dili İngilizce olan birinden bahsediyoruz. Birçok kişi anlayamayıp sanki hava atmaya çalışıyormuş gibi düşünebilir ama ben birazcık haksız yere üzerine gidildiğini düşünüyorum." dedi.

 Ünlü fenomen ve şarkıcı Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın, geçen yıl kazandığı Altın Kelebek ödülünü çöpe atarak video çekmesine ilişkin de yorumlarda bulunan sunucular, bu eylemin saygısızca yapılmış bir hareket olduğunu belirterek, "Geçen yıl güzel bir konuşma eşliğinde bu ödülü alırken hiçbir şey yoktu. Bu sene de sen almayıver. Sürekli aynı kişiler ödül alsa, bu tip ödül törenlerinin güvenilirliği sorgulanırdı. Kendine güveniyorsan bu tip şeylere gerek yok çünkü zaten zamanında bu ödüle layık görülmüşsün." diye konuştu.

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