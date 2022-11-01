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Altın Karınca’dan Alzheimer Yaşam Evi’ne ödül
YAŞAM 01.11.2022, 10:51
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Alzheimer Yaşam Evi, Altın Karınca Ödülleri Sosyal Hizmetler Kategorisinde ödül için davet edildi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen Alzheimer Yaşam Evi, Altın Karınca’dan ödül alacak.
Marmara Belediyeler Birliğinin üye belediyeleri tarafından gerçekleştirilmiş olan iyi uygulamaların ödüllendirildiği Altın Karınca Ödül Töreni İstanbul’da gerçekleşecek.
Ödül törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet katılacak.
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