Son Dakika

'Altın Karagöz' ödülü Gürcistan'a gitti

YAŞAM 08.07.2022, 14:02
'Altın Karagöz' ödülü Gürcistan'a gitti

Dünyanın 18 farklı ülkesinden Bursa’ya gelen ekiplerin 6 gündür birincilik için kıyasıya yarıştığı 34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın kazananı Gürcistan ekibi oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle Harput Holding ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 34. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda final heyecanı yaşandı. 18 farklı ülkeden 575 dansçı, performanslarını bu kez birincilik için sergiledi.

6 gün boyunca hem Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde hem de şehrin dört bir yanında en güzel gösterilerini Bursalılar için sergileyen ülke dansçıları, aynı zamanda dünyaya barış mesajı verdi. Yarışmanın son akşamında 575 dansçı, en güzel koreografilerini ülkelerine özgü kostümlerle jüri üyeleri ile izleyenlerin beğenisine sundu. Tüm ülkelerin 5’er dakikalık şovlarla jüri karşısında ter döktüğü yarışmanın kazananı ise Gürcistan oldu.

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın birincisine ödülünü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş verdi.

Başkan Aktaş, Uluslararası Bursa Festivali’nin ardından Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’yla Bursalıların yaklaşık 1,5 aydır kültür, sanat ve eğlence dolu günler yaşadığının altını çizdi.

Bursa’nın hem nüfus yapısıyla hem de diğer ülkelerle olan kardeşlik bağlarıyla adeta Türkiye’nin kültür elçisi olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Bursa, bu yıl 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti sıfatıyla Türki cumhuriyetlerin buluşma noktası oldu. Bu yıl 34. kez düzenlenen Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’yla da birçok dünya kentini Bursa’mızda ağırladık. Onlar Bursa’dan dünyaya barış mesajları verirken, bizler de konuklarımızı en iyi şekilde misafir ettik. 6 gün süren serüven sonunda bir birinci çıktı ama her zaman olduğu gibi kazanan yine dostluk, barış ve dünya toplumlarının kardeşliği oldu” şeklinde konuştu.

Etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere sponsorlara, BKSTV Başkanı Sadi Etkeser ve çalışanlarına teşekkür eden Başkan Aktaş, “Bu festivalin ana gayesi, barış ve kardeşliktir. Biz buradan Türkiye ve Bursa olarak, barıştan ve kardeşlikten yana olduğumuzu tüm dünyaya haykırıyoruz. Barış meşalesinin daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Gecede tüm ülke ekipleri, Türk halk dansları ekipleriyle birlikte Bursa yöresi oyunları oynayarak seyircilere teşekkür etti.

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda bronz Karagöz’ü üçüncü olan Özbekistan alırken, ikinci olan Kosova Gümüş Karagöz’ü ülkesine götürdü. Altın Karagöz’ü ise jürinin oylarıyla Gürcistan aldı. Başkan Alinur Aktaş ve BKSTV Başkanı Etkeser, şampiyona ödülünü takdim ederek tebriklerini iletti. 

Yarışmanın birincisi 5 bin avro, ikincisi 3 bin avro, üçüncüsü ise 2 bin avro para ödülünün sahibi olurken, mansiyon ve özel ödülüne layık görülen iki ülke ekibi ise bin avroluk para ödülü aldı.

Yorumlar (0)
27
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Temmuz 2022
İmsak 03:35
Güneş 05:33
Öğle 13:14
İkindi 17:13
Akşam 20:46
Yatsı 22:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31