'Altın Karagöz' ekiplerinden Başkan Aktaş'a ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 34’üncüsü gerçekleştirilen Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’na katılan ekiplerin temsilcileri Başkan Alinur Aktaş’ı ziyaret ederek, ülkelerinin sembol hediyelerini sundu.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en uzun soluklu etkinliği Uluslararası Bursa Festivali kapsamında düzenlenen Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın ekip temsilcileri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti.

Başkan Aktaş, ekiplerin kabulünde festivalin amacının ülkelerin kültürlerinin bir araya gelerek, dünya barışına katkı sağlamak olduğunun altını çizerek, 60 yıldır da bu amaca hizmet ettiklerini söyledi. Ekiplere, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bursa’nın tarihini anlatan Başkan Aktaş, “Bursa, bu özelliğinin yanı sıra festivale katılan birçok ülkeden gelenlerin de yaşadığı bir şehir. Şehrimiz tarihinden aldığı güçlü mirası günümüzde de devam ettiriyor” dedi.

Konuklara Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Heykel’deki tarihi binasında yer alan 110 yıllık fotoğrafın tarihini de anlatan Aktaş, “Bursa tarihinin her döneminde medeniyetin beşiği olmuş bir şehir. Altın Karagöz’le de 34 yıldır dünya barışına katkı sağlıyor. Ülkelerinize güzel duygularla, Türkiye elçisi olarak gitmenizi ve selamlarımı götürmenizi dilerim” diye konuştu.

Festivale katılan Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Özbekistan, Polonya, Sırbistan ve Slovakya ekiplerinin temsilcileri, Başkan Aktaş’a ülkelerini simgeleyen hediyeleri taktim etti.