Altın Kanca şampiyonluk için atıldı

Akdeniz 6. Altın Kanca Surfcasting Turnuvası nefes kesti. 85 kulvarda yapılan turnuvaya katılan 170 yarışmacı, bu kez balık tutmak için değil, şampiyonluk için yarıştılar.MERSİN (İGFA) - Akdeniz Olta Balıkçıları Derneği’nin (AKOB-DER) düzenlediği, Mersin Büyükşehir’in destekleriyle yapılan 6. Altın Kanca Surfcasting Turnuvası kazananlara ödüllerin verdiği tören ile tamamlandı. Davultepe sahilinde 85 kulvarda yapılan turnuvaya Adana, Osmaniye, Bursa ve Kocaeli’nden de takımlar katıldı. Toplamda 170 katılımcının yarıştığı turnuvada 85 takım yarıştı. Toplam 50 bin TL ödül verildi.

Toplam 193 balık tutuldu

Kura çekimleriyle başlayan turnuva, balıkçıların birincilik adına oltasını Akdeniz’in mavi sularına atmasıyla sürdü. Turnuvada, resmi sirkülerdeki boyutlara göre en çok balığı tutan ilk 3’e ödül verildi.

Sabaha kadar süren olta atan yarışmacılarda birinciliği Osmaniye’den gelen Hunter Team aldı. Osman Aksoy ve Ertuğrul Kıraner ikilisi tuttuğu 13 balıkla 20 bin TL’lik ödüle hak kazandı. İkincilik ödülü bireysel olarak katılan Yakup Yıldız ve Melih Yaman’ın oldu. Toplam 10 balık tutan ekip 15 bin TL’nin sahibi oldu.10 bin TL olan üçüncülük ödülü ise Orkinos Team’den Eray Çelik ve Erdal Elma’nın oldu. Ekip toplamda 8 balık tuttu. En büyük balığı tutan ekip ise Osmaniye Surf Casting ekibi oldu. Erkan Akyüz ve Alparslan Kural ikilisi 31 santimetrelik Granyoz balığını tutarak 5 bin TL’ye sahip oldu. Ödüller alanda düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Kazananlara para ödülünün yanı sıra balık plaketi, madalya ve balık malzemelerinin olduğu bir çanta da verildi. Sponsorlara da plaket verildi.

Gökayaz: “Yarışmacılardan ve katılımcılardan çok güzel dönüşler var”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, turnuvanın başarılı geçtiğini söyleyerek, “Gayet güzeldi. Altın Kanca’nın bu yıl altıncısı düzenlendi. Mersin dışında 4 farklı ilden; Adana, Osmaniye, Bursa ve Kocaeli’den yarışmacılar katıldı. 85 farklı kulvarda, 85 takım, toplamda 170 yarışmacı yarıştı. Çok güzel bir alanda çok güzel bir etkinlik oldu. Yarışmacılardan ve katılımcılardan çok güzel dönüşler var. Büyük bir ilgi oldu. Herkes gayet memnun” dedi.

Koç: “Büyükşehir destek vererek ilimizi daha ileri taşımış oldu”

AKOB-DER Başkanı Serkan Koç, sabaha kadar süren turnuvanın oldukça keyifli geçtiğini belirterek, “Bizler için de Mersin için de güzel bir turnuva oldu. Beklenilen sonuç buydu. Güzel bir ambiyansımız oldu. Farklı illerden katılımlar oldu” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinin kendileri için önemine değinen Koç, “Mersin Büyükşehir Belediyemiz de bu yıl Altın Kanca serimizde varlığını göstererek, ilimizi daha ileri taşımış oldu. Bir belediyenin büyüklüğünü ve olmazsa olmazlığını bir kez daha göstermiş oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Güzel bir yarışma oldu”

Osmaniye’den gelen ve turnuvanın birincisi olan Hunter Team ekip başkanı Ertuğrul Kıraner, “Daha önce de bir yarışmada birinci olduk. Kendimizi ispat etmemiz gerekiyordu. Burada da birinci olarak ilk şampiyonluğumuzun tesadüf olmadığını göstermiş olduk. Her şey dört dörtlüktü. Hiçbir eksik yoktu. Gayet güzeldi. Memnun olduk. Güzel bir yarışma oldu” diye belirtti.

Takımın diğer üyesi Osman Aksoy ise, “Bu spor dalında yeniyiz. Bu ikinci şampiyonluğumuz. Bize destek olan tüm başkanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

“Beklemediğimiz bir ambiyans yaşattılar”

Bireysel olarak katılan ve ikincilik ödülünü alanlardan Melih Yaman, duygularını paylaşarak, “Duygularımı tarif edemem. Çünkü biz bu olaya gönül verdik. Sadece bizim ilimizde değil 71 ilde bu hobiyi icra ediyoruz. Bu yıl nasip oldu ikinciliği aldık. Çok mutluyuz. Büyükşehir Belediyemiz ve diğer çalışan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir özveri ile çalıştılar. Beklemediğimiz bir ambiyans yaşattılar” şeklinde konuştu.

İkinciliği alanlardan Yakup Yıldız da dereceleri ve yarışmayla ilgili duygularını, “Bu etkinlikten dolayı çok mutluyuz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Güzel bir birliktelik oldu. Sabaha kadar hep bir aradaydık, vakit geçirdik, eğlendik, tadını çıkardık. İkinciliği de aldık. İnşallah daha sonraki yıllarda da devamı olur. Katılmaya devam edeceğiz” cümleleriyle anlattı.

“Keyifli bir etkinlikti”

10 bin TL olan üçüncülük ödülünü alan Orkinos Team’den Eray Çelik, “Festival çok keyifliydi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” derken takım arkadaşı Erdal Elma, “Böyle bir etkinliğe katıldığım için çok mutlu oldum. Keyifli bir etkinlikti. Balık çekmek çok zevkli. Herkesin bu duyguyu tatmasını isterim. İyi bir aktivite” diyerek, teşekkür etti.

“Yapılan hizmet standartların üstünde”

31 santimetrelik Granyoz balığını tutarak en büyük balığı tutan Osmaniye Surf Casting Balık ve Spor Kulübü üyeleri Erkan Akyüz ve Alparslan Kural oldu.

Onlar adına ödülü alan Kulüp Başkanı Özgür Göktürk, “Arkadaşlarımız en büyük balığı tuttu. Onlar yola çıktığı için ödülü biz aldık. Çok güzel bir festivaldi, harikaydı. Her sene daha güzel oluyor” dedi. Kulüp üyesi Mustafa Türk ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e öncelikle Babalık Festivali’ne, bu festivale ve bundan sonrakilere verecekleri destek için bir sporcu olarak teşekkür ediyorum. Festival gayet güzeldi. Kurulan sahne, yapılan hizmet gayet güzel. Standartların üstünde” ifadelerini kullandı.