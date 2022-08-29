Altın Güvercin 11'nci kez kanatlanacak

Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması “Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması” için geri sayım başladı.AYDIN (İGFA) - Bu yıl 25'inci kez düzenlenecek olan yarışmada, halkın dijital oyları ve ön jüri tarafından belirlenen finalistler, 11 Eylül tarihinde Kuşadası’nda gerçekleşecek büyük final gecesinde dereceye girmek için yarışacak.

İlk kez 1986 yılında düzenlenen Türk pop müziğinin en köklü yarışması Kuşadası Altın Güvercin, bugüne kadar Fatih Erkoç, Harun Kolçak, Aşkın Nur Yengi, Cem Karaca, Asya, Eda-Metin Özülkü, İzel, Çelik, Ercan, Suavi ve Mirkelam gibi birçok başarılı sanatçının kariyerinde önemli bir rol oynarken, Türkiye’nin müzik endüstrisine de damgasını vurmayı sürdürüyor.

Çeyrek asrı geride bırakarak ülkemizin en köklü müzik yarışmalarından birine dönüşen Altın Güvercin’de, bir kez daha müziğin en iyilerini seçmek için geri sayım başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde 11 Eylül tarihinde Kuşadası’nda gerçekleşecek büyük final gecesinde ön jüri tarafından belirlenen besteler dereceye girmek için yarışacak.

Başkanlığını prodüktör ve Altın Güvercin Beste Yarışması Koordinatörü Ali Rıza Türker’in yapacağı jüride; keman virtüözü Canan Anderson, besteci, orkestra şefi Hakan Süersan, eğitimci, piyanist Mine Mucur, aranjör Ozan Bayraşa, besteci, söz yazarı Dr. Selahattin Erhan ile gazeteci, müzik eleştirmeni Sinem Vural yer alacak. 12 kişilik büyük jüri, ön jüri tarafından belirlenen 10 finalisti canlı olarak dinleyerek değerlendirmede bulunacak.

Dijital oylamayla Türkiye bestesini seçiyor

Türkiye’nin pop müzik alanında düzenlenen ilk ve tek beste yarışması olan 25. Altın Güvercin Beste Yarışması için ayrıca dijital halk oylaması da devam ediyor. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oylamanın ilk gününde 3840 oy kullanıldı.

Başvuru yapan 183 beste arasından ön jüri tarafından yapılan teknik ve müzikal değerlendirme sonucunda belirlenen 10 finalist besteyi yarışmanın altinguvercin.com.tr adresli internet sitesi üzerinden dinleyerek, oy kullanabilirsiniz.

Telefon numarasına gelen SMS kodu ile giriş yapılan ve sadece 1 kez oy kullanmaya imkân veren dijital oylama, 11 Eylül’de Özer Türk Stadı’nda gerçekleşecek olan büyük final gecesinde, son bestenin seslendirilmesinin ardından büyük jüri üyelerinin değerlendirme süreci ile eş zamanlı olarak sona erecek.

Dijital oylamanın sonuçları 13. jüri olarak değerlendirilecek. Ulusal bir TV kanalından naklen yayınlanacak olan final gecesinde birinci olan beste Altın Güvercin ve 100 bin TL, ikinci olan beste Gümüş Güvercin ve 50 bin TL, üçüncü olan beste ise Bronz Güvercin ve 25 bin TL ile ödüllendirilecek. Yarışmada ayrıca en başarılı yorumcu ödülü de verilecek.