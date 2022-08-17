'Altın Eller' ikinci kez Sivas'ta

Türkiye genelinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının, uzman sanatkârlar tarafından uygulamalı olarak tanıtılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen "Altın Eller Sivas'ta Buluşuyor 2" festivalinin açılışı gerçekleştirildi.SİVAS (İGFA) - Sivas'ta 'Altın Eller Sivas'ta buluşuyor 2' festivalin açılışına; Vali Yılmaz Şimşek, Milletvekilleri Habib Soluk, Semiha Ekinci, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Sivas'ın sahip olduğu kültürel potansiyeli daha ileri taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ise, yıllardır ürettikleri ürünlerin altın değerinde olduğunu belirterek, "Günümüz teknolojisinin gelişmesiyle artık bu ustalarımızın elleri altın değeri kazandı. Kendilerini Sivas'ta misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Ustalarımızla beraber zengin bir kültüre sahip olan şehrimizdeki el sanatları alanında bir farkındalık oluşturmak amacıyla festivalimizin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise “Türkiye genelinde ve Sivas'ta sanatını icra eden geleneksel el sanatları ve Türk süsleme sanatçılarını bir arada görmek, Sivas halkıyla buluşturmak, kültür şehri Sivas'a büyük bir değer katmaktadır” dedi.

Konuşmalar sonrasında 25 farklı ilden 50 sanatkârın katıldığı festivalin açılışı gerçekleştirildi.

Etkinlik 21 Ağustos'a kadar Kent Meydanında ziyaretçiye açık olacak.