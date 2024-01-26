Alper Gezeravcı'nın uzaydaki yemek fotoğrafına "Tahanlı" yanıt!

Sanayi ve Teknoloji eski bakanı, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaydaki yemek fotoğrafını paylaşarak, "14 gün boyunca siz uzayda kalsanız neyi özlersiniz" sorusuna yanıt aradı. Milletvekili Varank'ın paylaşımına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Tahanlı" diyerek cevap verdi.BURSA (İGFA) - Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştiren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Commander Michael ile yemek keyfini sosyal medya hesabından paylaşmasını alıntılayan AK Parti Bursa Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, "Alper Gezeravcı'nın yerine 14 gün boyunca uzayda siz kalacak olsanız en çok neyi özlerdiniz?" diye sordu.

Milletvekili Varank'ın sorusuna takipçilerden espirili cevaplar geldi.

Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın sorusuna Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeşil kalp emojisiyle "Tahanlı" yanıtını vererek paylaşımı yeniden paylaştı.

https://twitter.com/Alinuraktas70/status/1750856075211890965