Almanya’da Bursa rüzgârı
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın kardeş şehri olan Almanya’nın Hessen eyaletinde düzenlenen “Hessentag Festivali”ne katıldı.BURSA (İGFA) - Avrupa’nın en önemli faaliyetlerinden biri olan Hessentag Festivali, bu yıl Pfungstadt kentinde gerçekleştirildi. Dünyanın birçok yerinden katılımcının yer aldığı etkinliğe onur konuğu olarak katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, festival boyunca bölgede yaşayan Türklerin ilgi odağı oldu.
Bursa’nın 2010 yılından beri kardeş şehir olduğu Hessen’deki festivalde Bursa’nın tanıtım standını ziyaret eden Başkan Dündar, burada Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Hessen Eyaleti Adalet Bakanı Roman Poseck ve Almanya Avrupa Bakanlığı Müsteşarı Uwe Becker ile bir araya geldi.
Bursa’nın kültürel ve doğal güzellikleri hakkında bilgi veren Dündar, katılımcıları Bursa’ya davet etti. Alman yetkililer de, Almanya’nın en ilgi çekici festivaline Bursa heyetinin ayrı bir renk kattığını belirterek, katılımından dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|88
|2. Fenerbahçe
|36
|80
|3. Beşiktaş
|36
|78
|4. A.Demirspor
|36
|69
|5. Başakşehir
|36
|62
|6. Trabzonspor
|36
|57
|7. Karagümrük
|36
|51
|8. Konyaspor
|36
|51
|9. Kayserispor
|36
|47
|10. Kasımpaşa
|36
|43
|11. Ankaragücü
|36
|42
|12. İstanbulspor
|36
|41
|13. Antalyaspor
|36
|41
|14. Sivasspor
|36
|41
|15. Alanyaspor
|36
|41
|16. Giresunspor
|36
|40
|17. Ümraniye
|36
|30
|18. Gaziantep FK
|36
|25
|19. Hatayspor
|36
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25