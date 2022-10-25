Almanya Ülkü Ocağı'ndan Güneydoğu turu

Almanya Dinslaken Türk İslam Kültür Ocağı'nın düzenlemiş olduğu bir haftalık Türkiye Güneydoğu turu büyük ilgi gördü.

YILMAZ ADIYAMAN

ALMANYA (İGFA) - Merkezi Almanya'nın Frankfurt şehrinde bulunan Türk Federasyonu'na bağlı Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Dinslaken şehrinde faaliyetlerini sürdüren, Dinslaken Türk İslam Kültür Ocağı'nın düzenlemiş olduğu bir haftalık Türkiye Güneydoğu turuna katılan dernek üyeleri ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Tur ilk önce Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Hatay oldu ve Adıyaman'da son buldu.

Dernek başkanı Necati Dabanlı, “Biz bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyorduk, vatandaşlarımız pandemi dönemi evlere kapandı ve iki yıldır hiçbir şey yapamadı. Biz de dernek yönetimi olarak böyle güzel bir Güneydoğu turu düşündük, planladık ve çok şükür iyi bir katılım oldu. İnşallah önümüzdeki yıl ise yine böyle güzel bir tur düzenleyeceğiz. Eylül 2023’de Karadeniz turumuz olacakdır” dedi.

2. Başkan Turan Topraklı ise "Derneğimizin düzenlemiş olduğu tur dillere destan oldu. Tura katılan herkes çok memnun ve mutlu. Vatandaşlarımız için de bir değişiklik oldu. İki yıldır pandemi sürecinde insanlar gerçekten çok bunaldı. Güneydoğu turu ise hepimize çok iyi geldi. İnşallah seneye de Karadeniz turu düzenleyeceğiz" dedi.