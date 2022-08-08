Almanya'dan Türkiye'ye beyin göçü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli’nde katıldığı ödül töreni, Almanya’dan Türkiye’ye beyin göçünü gözler önüne serdi.ANKARA (İGFA) - Bilişim Vadisi’nin davetiyle Türkiye’ye gelen Taha Uluhan, hem hayat hikayesini hem de elektrikli araçların karbon ayak izlerini azaltmaya yönelik projesini anlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, heyecanlı olduğu gözlenen Uluhan’ın konuşması, sık sık protokolün cesaretlendirici alkışlarıyla kesildi. İlgiyle takip eden konuşmada Uluhan’ın yaşam hikayesinden kesitler sunması, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında Uluhan’a atıfta bulunarak “Az önce gencimizi dinledik. Artık bizim bu tür yetişmiş, kendine inanan gençlerimiz olduğu sürece biz bunları üretiriz, bunları üretmenin ötesinde de artık elektrikli otomobilde de dünya ülkeleriyle yarışa gireriz.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Uluhan’ın konuşmasını paylaştı. Bakan Varank mesajında, “Gençler! Almanya’da doğup büyüyen, Mercedes’te çalışırken Türkiye’deki potansiyeli görüp Bilişim Vadisi’nin davetiyle ülkesine dönen Taha’nın hikayesini dinlemenizi isterim. Türkiye, sizlerin sayesinde inovatif girişimcilikte Avrupa’nın yıldızı olacak!” ifadelerini kullandı.

ALMANYA’DA DOĞDU

Girişimci Taha Uluhan, 1995 yılında Almanya’da doğduğunu, eğitim hayatı ve iş deneyiminin Almanya’da geçtiğini belirterek “Henüz 23 yaşımdayken, Mercedes’te Compact Cars ve SUV araçların Ar-Ge direktörüyle birlikte çalışma fırsatı buldum. Eş zamanlı olarak da mühendis arkadaşlarımızla birlikte elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon bataryaların ve içersindeki malzemelerin en verimli şekilde geri dönüştürmeye yoğunlaştık.“ dedi.

https://youtu.be/omuumLrekRA

TÜRKİYE VE YENİ TEKNOLOJİLER

Bu süreçte Türkiye’de de yeni teknolojiler geliştirildiğini ve sanayiyi güçlendirmeye yönelik yoğun çabalar sarfedildiğini gördüğunu kaydeden Uluhan, “Sürekli yeni teknoparklar kuruluyordu. Gençlerimizin mühendislik ruhunu tetikleyen ve dünyada izlenen TEKNOFEST gibi etkinlikler düzenleniyordu. Dünyanın yeni mobiliteye doğru giderken Togg ile Türkiye de bu piyasaya girmek için ciddi adımlar atılıyordu.“ diye konuştu.