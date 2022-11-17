Almanya'da Nevşehir rüzgarı

Almanya’nın Pforzheim Belediyesi, Nevşehir’in de aralarında bulunduğu kardeş şehirlerinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bir proje başlattı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Geçtiğimiz aylarda Almanya’nın Pforzheim kentinden gelen Alman Sanatçı Janusz Czech ve Sanal Çalışmalar Uzmanı Matthias Lüben, Nevşehir’de bulunan Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi’nde çekimler yaptı. Nevşehir’deki tarihi ve turistik mekânlarında yapılan 360 derecelik fotoğraf ve video çekimleri Pforzheim’daki EMMA Creative Center’da açılan sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi açılışında Türk Halk Oyunları Ekibi de bir gösteri yaparken sergiyi gezen Almanlara Nevşehir’in yöresel yemeklerinden ikram edildi. Hacı Bektaş Veli sunumunun da yapıldığı ve büyük ilgi gören sergide yer alan fotoğraf ve videolar aynı zamanda tarihi Kayaşehir’in web sitesi olan www.nevkayasehir.com adresinde de yayınlanmaya başladı.