Alman Bakan’dan Başkan Dündar’a ziyaret

Almanya Hessen Eyaleti Bakanı Lucia Puttrıch, kardeşlik anlaşmasının yıl dönümünde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği ve Hessen Eyaleti’nin 2010 yılında imzaladığı anlaşmayla Osmangazi Belediyesi ile Lahn Dill Kreis Belediyesi arasında 2012 yılında kardeş oldu.

Kardeşlik anlaşmasının kurulduğu 2012 yılından itibaren Osmangazi Belediyesi Halk Dansları topluluğu Hessen Günleri Festivaline katılarak gösteriler yaptı.

Ayrıca festivalde kurulan eyalet çadırı içinde Bursa standı kurularak Bursa’nın tanıtımı yapıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Mart 2023’de Almanya’nın Hessen Eyaletine bağlı LahnDillKreis Belediyesi’ni ziyaret ederek kardeşlik anlaşmasının 10 yılı münasebetiyle ilçeye anı ağacı dikti. Hessen Eyaleti Bakanı Lucia Puttrıch Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın Hessen Eyaletine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iadeyi ziyarette bulundu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı heyetiyle birlikte ziyaret eden Puttrıch’e yaptığı ziyarette Başkan Dündar, tarafından Almanya’da gerçekleşen ziyarette çekilmiş fotoğraflardan oluşan anı albümü ve İznik çinisi vazo hediye edildi. Ziyaretin ardındanBaşkan Dündar, Puttrıch ve heyetine Osmangazi Bediyesi’nin Avrupa standartlarında yaptığı vizyon projelerini gezdirdi.

“BAŞKAN DÜNDAR’LA KURULAN KÖPRÜNÜN SAPASAĞLAM AYAKTA KALMASINA KATKI YAPTIK”

Bursa’da olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Almanya Hessen Eyaleti Bakanı Lucia Puttrıch, “Biz Bursa’yla Hessen Eyaleti arasındaki ilişkilerin geliştiğini görüyoruz. Şahsi buluşmalar ve bir araya gelmeler çok önemli sayın Başkan Hessen Günleri Festivaline katıldı. Bizde iadeyi ziyaret gerçekleştirdik. Benden sonra benim yerime göreve gelecek olan meslektaşımı motive etmek için bu ziyareti gerçekleştirdim. Yıllar önce Almanya ve Türkiye arasında bir köprü kuruldu. Bunun bir alt kademesi de Bursa ve Hessen Eyaleti arasında kurularak bu köprüyle bu ilişkiler daha da sağlamlaştırıldı. Bu köprünün üzerinden her defasında geçmemiz gerekiyor. Biz Başkan Dündar’la bu köprünün sapasağlam ayakta kalmasına katkı yaptık. Bir yerde sallantı varsa bunun tekrar sağlamlaştırılması için elimizden geleni yaptık. Ben bana göstermiş olduğu nazik karşılama ve sözlerinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür ediyorum. İnsanların bizleri görmesi gerekiyor, özellikle zor zamanlardan geçiyorsanız, ortak çalışmayı ve birlikteliği gerektirdiği zamandan geçiyorsanız bu çok önemli, gülen bir yüzle ortaklık çok önemli biz Osmangazi Belediyesi’nden bir heyeti karşıladığımız da çok sevinçliydik. Bir araya gelmek insanların bizleri görmesi birlik ve beraberliğin tesis edildiğini görmeleri ve ikna olmaları son derece önemli, bu görüşmeler dijital olarak olmaz buraya geldiğimizde insanlar bizleri siz geldiğiniz sizleri görecek. O sebeple bu birliktelik çok çok önemli ve simgesel yönü de var” dedi.

“HESSEN EYALETİ İLE BİZLERİN BİR ÇOK TECRÜBE PAYLAŞIMI OLDU”

Almanya Hessen Eyaleti Bakanı Lucia Puttrıch ve heyetini Bursa’da görmekten çok memnun olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa’yla ilişkileri başlatan bakan ve yönetim olarak burada bulunması bizleri çok memnun etti. Bundan sonraki süreçte Puttrıch, bakanlık görevinde bulunmayacak. Bu ziyaretin veda ziyareti olması bizi biraz üzmüş oldu. Biz ziyaretleri unutmayacağız. Bundan sonraki yaşamında kendisine sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Bakan hanım görevini seçimle bırakmış oluyor. Bizde bir seçime gidiyoruz. Bu gücü bize vatandaşlarımız veriyor bizde bu gücü Ankara’ya hissettiriyoruz. Kendi açımdan baktığımda Hessen Eyaleti ile Bursa arasında geçen süreçlerde bizlerin bir çok tecrübe paylaşımı oldu. Bu ziyaretler vesilesiyle gerek kardeş belediye LahnDillKreis, ile yaptığımız karşılıklı ziyaretlerle bir çok noktada iyi diyaloglar gelişti. Biz bu birliktelikten memnunuz. Umarım kendileri de bizler gibi memnunlardır. İnşallah Bursa gezisinden memnun şekilde ayrılırlar” diye konuştu.