Azerbaycan'ın ulusal lideri Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yıldönümü, New York'un saygın kurumlarından Yale Club'da gerçekleştirilen özel bir etkinlikle onurlandırıldı. Bağımsız Azerbaycan'ın mimarı olarak kabul edilen Haydar Aliyev, Amerika'da saygıyla anıldı.ABD (İGFA) - Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 100. yılında New York’ta anıldı.

Törene Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yabancı büyükelçiliklerde görevli diplomatlar katıldı. Programın bir parçası olarak, Haydar Aliyev'in hayatını ve başarılarını anlatan "Sanatın Büyük Destekçisi" adlı belgesel film gösterildi.

Törende, Amerika Azerbaycan Topluluğu Başkanı Tomris Azeri, Haydar Aliyev ile ilgili kişisel anılarını paylaşırken, Birleşmiş Milletler'deki Azerbaycan'ın Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Yashar Aliyev, Haydar Aliyev'in devlet adamlığı ve uluslararası siyaset üzerindeki etkisine vurgu yaptı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Washington, D.C. Büyükelçiliği Danışmanı Vugar Gurbanov, Haydar Aliyev'in 100. Yıldönümününde Amerikalı dostları ve Azerbaycan-Amerikan toplumuyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Elshad Aliyev, Haydar Aliyev'in 100. doğum gününün New York'ta ve tüm dünyada kutlanmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Etkinlikte, ünlü müzisyen Amerikan Muğam Derneği Başkanı Jeffrey Werbock Haydar Aliyev ile ilgili anılarından bahsetti ve dinleyicilere büyüleyici bir kemençe resitali sundu. Ayrıca Azerbaycanlı sanatçılar Nargiz Aliyarova ve Kamilla Mammadova unutulmaz bir konser verdi. Heykeltıraş Emin Guliyev tarafından yapılan Haydar Aliyev büstü etkinlikte sergilendi.

Leyla Caferova’nın takdimiyle Azerbaycan ve Amerika milli marşları Dr. Nigar Dargahzade tarafından okundu.

Birleşmiş Milletler'deki Azerbaycan'ın Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Yashar Aliyev, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'deki Daimi Temsilcisinin Yardımcısı Aslı Güven, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Washington, D.C. Büyükelçiliği'nde Danışman Vugar Gurbanov, Türkiye Cumhuriyeti'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, New York'taki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Temsilcisi Mehmet Dana, Birleşmiş Milletler'deki Kazakistan'ın Daimi Temsilcisi Raushan Yesbulatova, Amerikan Sefarad Federasyonu'nun Başkanı David Dangoor, Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Elshad Aliyev ve Azerbaycan-Amerikalı topluluğun üyeleri etkinlikte yer aldı.

Etkinlik, akşam yemeği ve resepsiyonla sona erdi.