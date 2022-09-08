Alişan Özdemi mazbatasını aldı, “Eğitim ve liyakat” dedi

Türk Milli Kuvvetler Vakfı’nın mazbata töreninde Gençlik Kolları Genel Başkanı seçilen Alişan Özdemir, eğitim ve liyakata vurgu yaptı.

BALIKESİR (İGFA) - Türk Milli Kuvvetler Vakfı tarafından mazbata töreni düzenlendi. Türk Milli Kuvvetler Vakfı Başkanı Fatih Şimga’nın da katıldığı tören saygı duruşu ardından İstiklal Marşı ile başladı. İstiklal Marşı ardından Türk Milli Kuvvetler Vakfı Türkiye Gençlik Kolları Başkanı Alişan Özdemir açıklamalarda bulundu. Türk Milli Kuvvetler Vakfı Genel Başkanı Fatih Şimga; kıymetli hazirun ve basın mensuplarına "hoş geldiniz" diyerek konuşmasına başlayan Özdemir Türk Milli Kuvvetler Vakfı Türkiye Gençlik Kollarının hedeflerinden bahsetti. Özdemir, Türk gençliğinin sözünü en iyi şekilde iletecekleri bir hareket olacaklarını ve geleceğe “vatansever” gençler yetiştireceklerini belirtti.

“Gençler yoksa gelecek yoktur” sözünü savunduklarını söyleyen Özdemir gençlerin geleceğe hazırlanması ve kendilerini geliştirmeleri için sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda toplantılar, kurslar, çalıştaylar düzenleyeceklerini söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan kaldırılmasıyla olur. Cehalet kaldırılmadıkça toplum yerinde kalıyor demektir.” Sözüne vurgu yapan Özdemir cehaletinde ancak eğitimle yok edileceğini ve gençliği yönlendirenin toplumu, insanlığı yönlendireceğini söyledi. Konuşmasında liyakat sözcüğü üzerinde duran Özdemir liyakat kavramının işin ehli olmak olduğunu ve yaşamın her alanında dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Alişan Özdemir’in konuşması ardından değerli isimlerde açıklamalarda bulundu. Basının da yoğun ilgi gösterdiği mazbata töreni Türkiye Milli Kuvvetler Vakfı Genel Başkanı Fatih Şimga, Türk Milli Kuvvetler Vakfı Türkiye Gençlik Kolları Başkanı Alişan Özdemir ve Türk Milli Kuvvet Vakfı Türkiye Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Metin Yıldız’ın kürsüye tekrardan çıkmasıyla gerçekleşti.