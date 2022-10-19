Alişan Kapaklıkaya Talaslılarla buluşacak

Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programla “Çalışma Hayatında Kişisel Gelişim, Motivasyon, İletişim” konulu bir söyleşi gerçekleştirecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Toplumun her kesimine yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetlerle adından söz ettiren Kayseri'nin Talas Belediyesi, bu kez de kişisel gelişim alanındaki önemli isimlerden eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya’yı Kayserililerle buluşturuyor.

Birbirinden etkileyici yaşanmış hikâyelerle gönüllere dokunan Alişan Kapaklıkaya’nın “Kişisel Gelişim, Motivasyon, İletişim Söyleşisi” 19 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 19.00’da Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Hem gönüllere hem de hafızalara kazınacak programa katılımın yoğun olması bekleniyor.