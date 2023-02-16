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Alinur Aktaş: Teşekkürler Bursa

YAŞAM 16.02.2023, 10:17
Alinur Aktaş: Teşekkürler Bursa

Gaziantep ve Hatay’da deprem yaralarının sarılması adına büyük bir gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, akşam saatlerinde geldiği Bursa’da ilk iş olarak yardım toplama merkezi ve depremzedeler için hazırlanan ‘kardeşlik mağazasını’ gezdi. Afetin ilk anlarından itibaren büyük destekler veren Bursalı hayırseverlere teşekkür eden Başkan Aktaş, “Sımsıkı sarılacağız ve inşallah yeniden o eski güzel günlere kavuşacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi yasa boğan ve son olarak Elazığ’ın da afet bölgesi ilan edilmesiyle 11 ilde yaşamı adeta felç eden depremin yaralarını sarmak için hem afet bölgesinde hem de Bursa’da hummalı bir çalışma sürdürüyor. Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman ağırlıklı olmak üzere bölgede bugüne kadar bine yakın personel ve 300’ü aşkın araç-ekipmanla çalışan Büyükşehir Belediyesi, özellikle gidecek yardımların toplanması ve bölgeye sevkiyle ilgili de örnek çalışma sergiledi. Deprem sabahında İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle Gaziantep’e giden, ilk 6 gününü İshaliye ve Nurdağı ilçelerinde geçiren Başkan Aktaş, Büyükşehir tarafından Hatay’da yapılan çalışmaları da bizzat sahada takip etti. Depremin ardından gittiği afet bölgesinden ilk kez dün akşam saatlerinde dönen Başkan Aktaş, ayağının tozuyla TÜYAP yardım toplama merkezine geldi. Burada ‘gelen yardımların düzenlenip paketlenerek tırlara yüklenmesinde gönüllü çalışan’ vatandaşlar ve belediye personeliyle sohbet eden Başkan Aktaş, ortaya konulan çabanın ilk günkü hassasiyetle sürmesi gerektiğinin altını çizdi.

Paranın geçmediği mağaza

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem bölgesinden gelip Bursa’ya yerleşen afetzedeler için Merinos AKKM’de kurulan kardeşlik mağazasına gelen Başkan Aktaş, burada hem çalışmaları yerinde inceledi hem de depremzede vatandaşlarla sohbet etti. İlk ardan itibaren yaraları sarmak adına büyük gayret içerisinde olduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “İlk 6 günü Gaziantep’te geçirdim. Sonra Hatay’a geçtim ve Bursa’ya gelir gelmez de ‘daha eve bile gitmeden’ yardım toplama merkezlerini gezdim. Deprem bölgesinde hayatı normalleştirmeye yönelik çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor ancak bir de oralardan Bursa’ya gelen yurttaşlarımız var. Onların da ihtiyaçlarının karşılanması çok önemli. Şehir içi ulaşımda sorun yaşamamaları için ‘kardeş kart’ uygulamasını başlattık. Yine buradaki kardeşlik mağazasında giyimden gıdaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kimse rencide edilmeden, paranın geçmediği mağazada depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Yine Ana Kucağındaki öğretmenlerimiz burada çocuklara moral veriyor. Ailelere psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bugüne kadar mağazamıza 5 bin aile müracaat etti. Ortalama bir aile 4 kişi desek, 20 bin kişiye ulaşmış olduk” diye konuştu.

Hayırseverlere teşekkür

Deprem bölgesi için Bursalı hayırseverlerin ilk günden itibaren çok güzel destekler verdiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Başta gıda olmak üzere desteklere bir süre daha talibiz. Yardımların gerek bölgeye gerekse de buradaki afetzedelere ulaştırılması adına, tüm ekibimizle büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Depremzedelere geçmiş olsun diyorum. Başımız sağ olsun, acımız büyük. Hayatı normale döndürmek için sımsıkı sarılacağız ve inşallah o eski güzel günlere yeniden döneceğiz” şeklinde konuştu.

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