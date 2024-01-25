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Alicanlar’da musiki ve ‘kulluk’ söyleşisi düzenlendi

YAŞAM 25.01.2024, 12:45
Alicanlar’da musiki ve ‘kulluk’ söyleşisi düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kültür takvimi kapsamında Alicanlar Konağı’nda gerçekleştirilen “Kula Kul Olmak” söyleşisinde araştırmacı Abdullah Uysal ile ses sanatçıları Kemalcan Ergün ve Müberra Aslan hem anlattı hem de musiki şöleniyle dinleyenleri mest etti.MANİSA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sanatın ve kültürün tam merkezinde çalışmaya, üretmeye devam ediyor. Ocak Ayı Kültür Takvimi kapsamında Alicanlar Konağı’nda gerçekleştirilen “Kula Kul Olmak” söyleşisinin konukları ses sanatçısı Kemalcan Ergün, araştırmacı Abdullah Uysal ile müzisyen Müberra Aslan oldu.

Araştırmacı Uysal, Allah’a yakınlık, ilim ve irfan konuları üzerinde durdu ve katılımcılara manevi zenginlik konusunda önemli tavsiyeler verdi. Programa çoğu zaman tanbur eşlik ederken, ses sanatçıları sergiledikleri musiki performansıyla kulakların pası silindi.

“ÖYLE BİR SULTANA KUL OLDUM Kİ…”

Allah inancından bahsederek ‘ilim-irfan’ vurgusu yapan araştırmacı Abdullah Uysal, “İlim bilmek, yani bilgiden ibarettir. İrfan ise evliyaların tahsil ettiği bir bilgi türüdür. Tahsil edilen toplantıya ise irfan meclisi deniyor. Bunun için gerekli olan en önemli şey iki gönlün kâfi olduğudur. İrfan ilahi bir güç tarafından kişiye verilen bilgi ve önsezi anlamlarını da taşıyabilmektedir. Ben kul olduğuma seviniyorum. Öyle bir sultana kul olmuşum ki o bizim Rabbimiz yaratıcımız yüce Allah’tır” ifadelerini kullandı.

Katılımcılar konuklarla günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi ve program soru-cevap oturumuyla son buldu.

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