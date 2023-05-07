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Aliağa'da Yörükler'in Obapark keyfi

YAŞAM 07.05.2023, 17:48
Aliağa'da Yörükler'in Obapark keyfi

Aliağa Yörükler Derneği üyeleri ile Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Oyunları Ekipleri, Aliağa Belediyesi tarafından Samurlu Mahallesi’nde projelendirilen Obapark Sosyal Tesisleri’nde bir araya gelerek güneşli havanın tadını çıkardı.İZMİR (İGFA) - Aliağa Belediyesi tarafından Samurlu Mahalle girişinde 18 bin metrekarelik alanda kurulan Obapark Sosyal Tesisleri; Sosyal, kültürel ve spor aktivitelerin tamamının yer aldığı, yeşili ve peyzaj süslemesiyle birlikte tertemiz köy havası almak isteyen misafirlerini ağırlamaya başladı.

Hafta sonu güzel havanın tadını çıkarmak isteyen Aliağa Yörükler Dernek üyeleri, Aliağa Türk Halk Oyunları ekipleri ve mahalle sakinleri aileleriyle birlikte soluğu Samurlu Mahallesi’ndeki Obapark Sosyal Tesisleri’nde aldı. Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği Obapark’ta misafirler, keyifli bir hafta sonu yaşamanın mutluluğunu yaşadılar.

Samurlu Obapark Sosyal Tesisleri’ni Aliağalılar için en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Aliağa Yörükler Derneği Başkanı Tuncay Narşap, “Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar, hem Aliağalıların hem de bölge halkının gelip huzurla ve keyifle vakit geçirebileceği Obapark Sosyal Tesisleri’ni bizlere kazandırdı. Bunun için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugün havanın da güzel olmasıyla birlikte dernek üyelerimiz ve aileleriyle birlikte Obapark’ta piknik yapmak istedik. Bizim için güzel, eğlenceli bir hafta sonu oldu. Aliağa Yörükler Derneği olarak bundan sonra da tüm Aliağalı vatandaşlarımızı Obapark’ta ağırlayacağız” dedi.

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