Ali Yıldırım Sezer'den 2024 yılı mesajı

Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yeni yıl mesajında; tüm dünyada barışın hakim olmasını ve Gazze’deki zulmün sona ermesini diledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yeni yıl mesajında “Tüm dünyada barışın hakim olması umuduyla yeni bir yıla giriyoruz. Bölgemizde devam eden savaşların bitmesini, özellikle; İsrail’in Gazze’yi işgali ile başlayan zulmün sona ermesini diliyorum. 2023 yılında yaşadığımız, asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekraren Allah’tan rahmet diliyorum. Yeni yılda, böylesi ağır imtihanlardan milletçe geçmememizi ümit ediyorum. Yeni yılda depremden etkilenen vatandaşlarımızın sıcak yuvalarına kavuşmaya devam etmelerini temenni ediyorum. 2023 yılında hepimize üzüntüye boğan terör saldırılarının ve şehit haberlerini duyulmadığımız, bilakis; özellikle savunma sanayimizde atılımların yapıldığı bir yıl olmasını diliyorum.

AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yeni yılda huzura ve mutluluğa olan umudumuzu tazeleyerek, kentimizin tüm kesimleriyle birlikte el ele vererek, Gölcük’ümüzü daha üst noktalara çıkarmak ve ilçemizin ticari anlamda çekim merkezi olması, adını; sanat, kültür ve spor ile tüm ülkeye duyurması için büyük bir şevkle ve azimle çalışmaya, projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.

YENİ YILIN HUZUR, SAĞLIK, MUTLULUK, HAYIRLAR GETİRMESİ DİLEĞİMLE

Bu duygu ve düşüncelerle; 2024 yılının barışın, hoşgörünün, kardeşlik, dayanışma birlik ve beraberlik duygularının tüm dünyada hâkim olduğu, ümitlerin ve hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yıl olması dileğimle, Gölcüklü hemşehrilerimin yeni yılını kutlar, yeni yılın ilçemize ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini dilerim” dedi.